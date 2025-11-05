Медицински техничар осуђен на доживотну робију због убистава пацијената

Извор:
Дневник.хр
05.11.2025
17:37
Коментари:0
Због серије убистава пацијената на одјељењу за палијативну његу, Окружни суд у њемачком граду Ахену осудио је бившег медицинског техничара на доживотну затворску казну.
У сриједу је 44-годишњак проглашен кривим за десет убистава и 27 покушаја убиства, а суд је утврдио и посебну тежину његове кривице.
То значи да нема могућност пуштања на слободу након 15 година, што је иначе уобичајено код доживотних казни. Пресудом је суд у потпуности слиједио захтјев државног тужилаштва.
Злочини су почињени током 2023. и 2024. године у болници у Вирселену, преноси БР24.
Према оптужници, техничар је већином старијим и тешко болесним пацијентима давао снажне седативе и аналгетике, како би их умирио и имао мање посла током ноћних смјена. Након што би им дао лијекове, напуштао је собе и остављао пацијенте без надзора.
Сцена
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама
Према ранијим подацима истражилаца, осумњичени је описан као искусан и стручан радник. Ухапшен је 2024. године.
Током суђења, које је почело у марту, негирао је оптужбе и тврдио да никада није имао намјеру да скраћује живот пацијентима. Његови адвокати су тражили ослобађајућу пресуду, што је суд одбацио.
Истрага се наставља, јер постоји сумња да је техничар починио још убистава током ранијих година рада. Тужилаштво у Ахену већ је најавило да би могло да подигне још једну оптужницу против њега.
Случај је изазвао огромну пажњу јавности у Њемачкој. У Берлину тренутно траје суђење и једном љекару палијативне неге који је наводно убио најмање 15 пацијената.
Највећа серија убистава у њемачкој историји остаје случај Ниелса Хегела, бившег медицинског техничара из Доње Саске, који је 2019. године осуђен на доживотну робију због 85 убистава. Његов мотив никада није до краја разјашњен, пише Дневник.хр.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму