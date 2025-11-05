Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

Извор:
СРНА
05.11.2025
17:36
Коментари:0
Потпредсједница Народне Скупштине Републике Српске Ања Љубојевић рекла да у Београду да је важно говорити о Дејтонском мировном споразуму и 30 година након његовог потписивања, те да Српска наставља да бори за дејтонско слово, за заштиту мира и својих институција.
- Да ли уопште можемо говорити о Дејтону, оном који је био прије 30 година? Апсолутно не можемо. Чињеница је да су га оскрнавили и уништили колико год су могли. Али, ми се боримо за оно што је дејтонско слово, а не дух и то остаје - навела је она.
Сцена
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама
Љубојевићева је рекла да је јако важано да се о томе говори у Бањалуци, Сарајеву, али и Београду, Москви, Вашингтону и другим центрима моћи.
- Важно је да поручимо свијету да смо жртве глобалистичке хегемоније, која је на нама показивала силу дуги низ година, али и да смо жртве једног народа који не жели да постигне договор са друга два конститутивна народа - рекла је Љубојевићева уочи скупа у Руском дому у Београду поводом 30 година Дејтонског споразума.
Додала је да је Уставни суд /одбијањем апелације одбране предсједника Милорада Додика/ још једном показао да је један од генератора кризе од самог почетка.
Економија
Oткривено налазиште злата вриједно 1,7 милијарди долара
- Некако смо га били заборавили, уз Марфија, Шмита и остале који праве проблеме у БиХ. Уставни суд је зачетник многих проблема у БиХ - истакла је Љубојевић.
Она је напоменула да ће институције Републике Српске, са својим демократским капацитетима, учинити све да заштите мир, стабилност и своје грађане, али и институције.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму