Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције

05.11.2025

17:36

Љубојевић: Дејтон је оскрнављен, Српска се бори за мир и своје институције
Потпредсједница Народне Скупштине Републике Српске Ања Љубојевић рекла да у Београду да је важно говорити о Дејтонском мировном споразуму и 30 година након његовог потписивања, те да Српска наставља да бори за дејтонско слово, за заштиту мира и својих институција.

- Да ли уопште можемо говорити о Дејтону, оном који је био прије 30 година? Апсолутно не можемо. Чињеница је да су га оскрнавили и уништили колико год су могли. Али, ми се боримо за оно што је дејтонско слово, а не дух и то остаје - навела је она.

Љубојевићева је рекла да је јако важано да се о томе говори у Бањалуци, Сарајеву, али и Београду, Москви, Вашингтону и другим центрима моћи.

- Важно је да поручимо свијету да смо жртве глобалистичке хегемоније, која је на нама показивала силу дуги низ година, али и да смо жртве једног народа који не жели да постигне договор са друга два конститутивна народа - рекла је Љубојевићева уочи скупа у Руском дому у Београду поводом 30 година Дејтонског споразума.

Додала је да је Уставни суд /одбијањем апелације одбране предсједника Милорада Додика/ још једном показао да је један од генератора кризе од самог почетка.

- Некако смо га били заборавили, уз Марфија, Шмита и остале који праве проблеме у БиХ. Уставни суд је зачетник многих проблема у БиХ - истакла је Љубојевић.

Она је напоменула да ће институције Републике Српске, са својим демократским капацитетима, учинити све да заштите мир, стабилност и своје грађане, али и институције.

Ања Љубојевић

