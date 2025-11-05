Ђурђевић: Од Стразбура се очекује да раскринка Шмита и правосуђе БиХ

05.11.2025
15:52
Коментари:0
Након што је крњи Уставни суд БиХ одбио апелацију предсједника Милорада Додика отвара се пут да се Република Српска обрати Европском суду за људска права у Стразбуру од којег се очекује раскринкавање лажног високог представника и правосуђа БиХ под политичком контролом Бошњака, сматра члан Предсједништва СНСД-а Александар Ђурђевић.
"Републици Српској сада се отвара пут ка Европском суду за људска права, гдје се, без политичког притиска, могу тражити право и правда", навео Ђурђевић и додао да ће Република Српска ту битку наставити правним средствима, мирно и достојанствено.
Ђурђевић напомиње да јучерашња одлука /не/Уставног суда БиХ нема никакве везе ни са правом ни са правдом.
Он указује да је оваква мјера очекивана од институције у којој нема ниједног Србина, а у чијем саставу су троје страних судија, уз представнике Бошњака и Хрвата.
"Не може бити закон оно што намеће појединац, страни држављанин, без демократске процедуре и усвајања у законодавном тијелу, па чак и без објаве у службеном гласнику БиХ, већ само на интернет страници ОХР-а", рекао је Ђoрђевић.
Још је апсурдније, каже он, што је предсједнику Додку суђено и пресуђено само зато што је потписао указ о проглашењу закона који је усвојила Народна скупштина Републике Српске, чиме је поступио у складу са својим уставним овлашћењима.
