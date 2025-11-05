Logo

Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

Извор:

АТВ

05.11.2025

15:50

Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је са министром правде Федерације БиХ Ведраном Шкобићем о унапређењу сарадње између два министарства.

На састанку су размијењена искуства и заједнички одговори на изазове у функционисању правосудног система, као и о могућности унапређења рада правосудних институција, у оба ентитета.

Селак је истакао да овај састанак представља важан корак ка успостављању практичне сарадње у корист грађана, те се захвалио Шкобићу, који је препознао значај разговора са легитимним представницима Републике Српске.

"Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим, приступачнијим и ближим грађанима. Сарадња два министарства је начин да заједнички рјешавамо проблеме, размјењујемо искуства и креирамо рјешења која ће побољшати системе у оба ентитета. Без дијалога нема напретка, а овај састанак је показао да постоји воља и разумијевање са обе стране", изјавио је Селак.

Хроника

Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора

Током састанка, посебан акценат стављен је на развијање процедура и законских механизама, који би допринијели ефикаснијем раду правосудних институција, као и бољој размјени информација у областима од заједничког интереса.

Министри су се сагласили да је потребно јачати међусобну комуникацију, унаприједити размјену података и искустава те подстицати развој савремених технолошких рјешења у правосуђу, попут дигитализације и боље организације архивских система.

На састанку је закључено да ће се сарадња између два министарства наставити и у наредном периоду, кроз радне посјете и заједничке пројекте, који ће допринијети стабилности и ефикасности оба система правосуђа.

Горан Селак

