Селак се састао са Шкобићем: Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим

Извор:
АТВ
05.11.2025
15:50
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је са министром правде Федерације БиХ Ведраном Шкобићем о унапређењу сарадње између два министарства.
На састанку су размијењена искуства и заједнички одговори на изазове у функционисању правосудног система, као и о могућности унапређења рада правосудних институција, у оба ентитета.
Селак је истакао да овај састанак представља важан корак ка успостављању практичне сарадње у корист грађана, те се захвалио Шкобићу, који је препознао значај разговора са легитимним представницима Републике Српске.
"Наш је заједнички задатак да правосуђе учинимо бржим, приступачнијим и ближим грађанима. Сарадња два министарства је начин да заједнички рјешавамо проблеме, размјењујемо искуства и креирамо рјешења која ће побољшати системе у оба ентитета. Без дијалога нема напретка, а овај састанак је показао да постоји воља и разумијевање са обе стране", изјавио је Селак.
Хроника
Сарадник Бојана Цвијетића осуђен на три и по године затвора
Током састанка, посебан акценат стављен је на развијање процедура и законских механизама, који би допринијели ефикаснијем раду правосудних институција, као и бољој размјени информација у областима од заједничког интереса.
Министри су се сагласили да је потребно јачати међусобну комуникацију, унаприједити размјену података и искустава те подстицати развој савремених технолошких рјешења у правосуђу, попут дигитализације и боље организације архивских система.
На састанку је закључено да ће се сарадња између два министарства наставити и у наредном периоду, кроз радне посјете и заједничке пројекте, који ће допринијети стабилности и ефикасности оба система правосуђа.
Република Српска
58 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму