У суботу прослављамо Митровдан: Ови обичаји се везују за породицу, важно је да их знамо

05.11.2025

15:33

Митровдан се у православном календару обиљежава 8. новембра и посвећен је Светом Димитрију Солунском, хришћанском мученику из 4. вијека и заштитнику Солуна. На иконама се приказује као млади војник са копљем или мачем. У црквеној традицији, он се поштује због истрајности у вјери. Празник сам по себи нема прописане радње везане за породицу или брак. То је важно нагласити као почетну тачку: црквено и народно не морају бити исто.

У народној традицији Србије, Митровдан носи додатно значење које није везано за литургију, него за начин живота у сеоским заједницама. Сматрало се да је Митровдан гранични дан: завршава се љетна половина године, почиње зимска.

Љетне доба везује се за Ђурђевдан, зимско за Митровдан. Постоји и стара изрека која то сажима: Од Ђурђевдана до Митровдана љетне, од Митровдана до Ђурђевдана зимско.

У пракси, то је значило да се завршавају пољски радови. Живот се из баште, дворишта и поља сели у кућу. Породица проводи више времена заједно у затвореном простору. Мање се излази. Има мање физичких дистракција. Све што постоји у односима постаје видљивије, једноставно зато што је ближе, присутније и нема гдје да се "разлива".

Због овога се у неким крајевима Србије развило народно вјеровање да стање у кући око Митровдана утиче на то како ће протећи зима. У записима Вука Караџића и каснијим етнографским биљешкама стоји изрека: Како ти је на Митровдан у кући, тако ће ти бити цијеле зиме.

Ово није било пророчанство, није магија, није идеја да се "открива истина". То је било чисто посматрање живота. Ако постоји напетост, она се током зиме појача јер нема простора да се избјегне. Ако постоји мир, тај мир остаје јер је породица већ у равнотежи.

Важно је нагласити и сљедеће: ово није црквено учење, нити је присутно у свим крајевима Србије. Најчешће је биљежено у источним и јужним областима, гдје је структура домаћинства и ритам рада били јаки и јасни. Такође, вјеровање не подразумијева "судбину" нити "казну".

Не постоји никакав религијски основ за идеју да се на Митровдан "открива истина" или "пресијеца однос". То су каснија интернет надограђивања, а не дио изворне праксе.

