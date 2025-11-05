Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

05.11.2025
08:09
Коментари:1
Тужна вијест стигла је из Беча – преминуо је Петар Шарић, млади Бањалучанин који је својом борбом за живот ујединио читав регион, јавио је портал mojkontakt.com.
Иако је мјесецима водио најважнију битку, уз огромну подршку бројних људи, Петар је, нажалост, изгубио своју животну битку.
Петар се борио с ријетким и агресивним саркомом.
Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, било је неопходно хитно наставити терапију у Бечу, гдје је био примљен на лијечење.
