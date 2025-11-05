Logo

Туга до неба! Преминуо Петар Шарић

05.11.2025

08:09

Коментари:

1
Туга до неба! Преминуо Петар Шарић
Фото: Facebook

Тужна вијест стигла је из Беча – преминуо је Петар Шарић, млади Бањалучанин који је својом борбом за живот ујединио читав регион, јавио је портал mojkontakt.com.

Иако је мјесецима водио најважнију битку, уз огромну подршку бројних људи, Петар је, нажалост, изгубио своју животну битку.

Петар се борио с ријетким и агресивним саркомом.

Након кратког лијечења и операција у Бањалуци, било је неопходно хитно наставити терапију у Бечу, гдје је био примљен на лијечење.

Коментари (1)
