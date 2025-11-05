Logo

Порука Трампу: Ако нас само пипнете...

05.11.2025

08:02

Фото: Tanjug / AP

Предсједник Венецуеле и лидер Уједињене социјалистичке партије Венецуеле (ПСУВ) Николас Мадуро позвао је револуционарне снаге и народ Латинске Америке на "дуготрајан континентални отпор америчком империјализму".

Говорећи на пленарној сједници 5. конгреса ПСУВ-а и 4. конгреса омладине ПСУВ-а (ЈПСУВ), одржаној у позоришту Симон Боливар у Каракасу, Мадуро је истакао наслеђе бившег предсједника Уга Чавеза и критиковао интервенционистичке политике империјалистичких сила.

"Данас у империјализму нема разумних, логичних умова", рекао је Мадуро, указујући да "психолошки и когнитивни рат" спријечава земље да схвате одлучност Венецуеле да остане слободна нација.

Мадуро је упозорио да би сваки напад на Венецуелу изазвао јединствен одговор широм региона.

"Ако би се дотакла Венецуела, то би био јединствени глас Уједињеног народа, целе Латинске Америке и Кариба, свих Латиноамериканаца и Кариба у јединственом гласу народног и дуготрајног отпора", поручио је Мадуро.

На крају је позвао грађане и револуционарне снаге да учине све како би Венецуела остала "неосвојива земља, недодирљива у свом достојанству, територијалном интегритету и праву на независност".

Venecuela

Доналд Трамп

Nikolas Maduro

