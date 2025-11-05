Logo

Земљотрес 6,2 степена Рихтерове скале погодио Индонезију

Agencije/Reuters

05.11.2025

07:43

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Земљотрес јачине 6,2 степена Рихтерове скале погодио је обалу индонежанског острва Сулавеси рано јутрос, саопштила је Агенција за метеорологију, климатологију и геофизику Индонезије.

Власти су потврдиле да потрес не представља пријетњу од цунамија, преноси Ројтерс.

За сада нема извјештаја о жртвама или материјалној штети.

Земљотрес

Indonezija

