Земљотрес 6,2 степена Рихтерове скале погодио Индонезију

05.11.2025
07:43
Земљотрес јачине 6,2 степена Рихтерове скале погодио је обалу индонежанског острва Сулавеси рано јутрос, саопштила је Агенција за метеорологију, климатологију и геофизику Индонезије.
Власти су потврдиле да потрес не представља пријетњу од цунамија, преноси Ројтерс.
За сада нема извјештаја о жртвама или материјалној штети.
