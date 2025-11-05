Logo

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

05.11.2025

07:28

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци
Фото: Tanjug / AP

Седам је људи погинуло када се теретни авион УПС-а срушио приликом полијетања с аеродрома у Луивилу у Кентакију, у уторак навече, рекао је гувернер те савезне државе.

Најмање 11 других људи повријеђено је када је теретни авион експлодирао при поласку с међународног аеродрома Луивил Мухамед Али око 17:15 по локалном времену.

Гувернер Кентакија Енди Бешир рекао је да су три члана посаде авиона вјероватно међу погинулима, додајући да "свако ко је видио слике и видео зна колико је овај пад тежак".

Званичници су упозорили да су људи претрпјели "врло значајне" повреде у инциденту и да би број погинулих могао порасти.

УПС-ов лет 2976 који је летио за Хонолулу на Хавајима превозио је 144.000 литара горива када је склизнуо с писте у Луивилу и ударио у оближње зграде. Експлозија је захватила најмање два оближња предузећа, укључујући компанију за рециклирање нафте.

pao avion

Америка

