Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

05.11.2025
07:28
Седам је људи погинуло када се теретни авион УПС-а срушио приликом полијетања с аеродрома у Луивилу у Кентакију, у уторак навече, рекао је гувернер те савезне државе.
Најмање 11 других људи повријеђено је када је теретни авион експлодирао при поласку с међународног аеродрома Луивил Мухамед Али око 17:15 по локалном времену.
🚨 WATCH: HORRIFYING new video of UPS Flight 2976 crashing in a ball of fire in Louisville tonight— Nick Sortor (@nicksortor) November 5, 2025
This is absolute nightmare fuel.
The official death count is now four, but is still expected to rise, as people on the ground are unaccounted for. pic.twitter.com/GI1aV7e9L8
Гувернер Кентакија Енди Бешир рекао је да су три члана посаде авиона вјероватно међу погинулима, додајући да "свако ко је видио слике и видео зна колико је овај пад тежак".
Званичници су упозорили да су људи претрпјели "врло значајне" повреде у инциденту и да би број погинулих могао порасти.
The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa— Jere_Memez (@Jere_Memez) November 5, 2025
УПС-ов лет 2976 који је летио за Хонолулу на Хавајима превозио је 144.000 литара горива када је склизнуо с писте у Луивилу и ударио у оближње зграде. Експлозија је захватила најмање два оближња предузећа, укључујући компанију за рециклирање нафте.
