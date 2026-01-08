Logo
Градска управа каже да улицу не чисте машине из Лакташа: На слици је машина из Лакташа

08.01.2026

18:51

Коментари:

4
Градска управа каже да улицу не чисте машине из Лакташа: На слици је машина из Лакташа
Фото: RTRS

Градски менаџер Бањалуке Мирна Савић Бањац демантује наводе да је Град одбио да чисти простор гдје ће се одржати свечани дефиле поводом Дана Републике Српске. Како наводи, никада нису рекли да имају преча посла, те да послове чишћења града "искључиво обављају надлежне градске службе".

Ипак, Бањалучани су данас имали прилику да виде механизацију Комуналног предузећа "Будућност" из Лакташа на мјесту гдје ће се одржати свечани дефиле поводом Дана Републике Српске.

Чишћење центра пред обиљежавање Дана Републике

Саопштење градског менаџера Мирне Савић Бањац преносимо у цјелости:

-У потпуности демантујемо све неистините наводе у вези са чишћењем снијега, а који се односе на наводно одбијање градских служби да изврше чишћење простора у центру града, гдје ће бити одржан свечани дефиле поводом обиљежавања Дана Републике Српске. Невјероватно је то да – као што смо могли да видимо из медија, управо највише проблема са чишћењем снијега су имали су управо Челинац и Лакаши, а данас се баве Бањом Луком. Ми смо изузетно добро одговорили на задатак у вези са чишћењем снијега, те је срамотно да се овакве дезинформације пласирају у јавности зарада неких других циљева, рекла је ово градски менаџер Мирна Савић – Бањац реагујући на наводе да су градске службе одбиле да одраде свој посао, наглашавајући како је све урађено по закону.

-Ови наводи су у потпуности нетачни. Градска управа, у складу са својим законским надлежностима, редовно и континуирано обавља послове одржавања и чишћења јавних површина на територији града, у шта су грађани могли да се увјере. У потпуности демантујемо и навод да је из Града послат одговор како имамо „преча посла“, јер надлежне службе то никада нису рекле. Ни у једном моменту није одбијено извршавање било каквих активности из домена редовног одржавања јавних површина – истакла је Савић-Бањац.

Додала је и то како територији Бање Луке послове чишћења снијега, одржавања и уређења јавних површина искључиво обављају надлежне градске службе Града,те да ниједна друга јединица локалне самоуправе нема нити може имати овлашћења за обављање тих послова на подручју Града.

-Оваквим наводима се јавност доводи у заблуду, а углед и рад надлежних градских служби неоправдано доводи у питање. Просто је невјероватно да, у ове празничне дане, када сви треба да будемо сложни око обиљежавања Дана Републике Српске, неко покушава да унесе раздор и то на овакав начин. Ово је просто неприхватљиво и позивам све актере, који су изнијели ове неистине, да још једном размисле прије него што овакве и сличне нетачне наводе пласирају у јавност – истакла је Савић – Бањац.

