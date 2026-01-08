Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

Извор:
АТВ
08.01.2026
16:24
Коментари:4
Градске службе града Бањалука одбиле су очистити простор на којем ће се одржати свечани дефиле поводом Дана Републике Српске због чега је помоћ стигла из Лакташа и Челинца.
Према сазнањима АТВ-а, захтјев да машине бањалучке Градске чистоће очисте простор на којем је планирано обиљежавање свечаног дефиле је одбијен уз образложење да имају других приоритета. Због тога су ангажоване машине из Лакташа и Челинца.
