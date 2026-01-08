Logo
Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца

Извор:

АТВ

08.01.2026

16:24

Бањалука одбила да очисти простор за свечани дефиле, стиже помоћ из Лакташа и Челинца
Фото: ATV

Градске службе града Бањалука одбиле су очистити простор на којем ће се одржати свечани дефиле поводом Дана Републике Српске због чега је помоћ стигла из Лакташа и Челинца.

Према сазнањима АТВ-а, захтјев да машине бањалучке Градске чистоће очисте простор на којем је планирано обиљежавање свечаног дефиле је одбијен уз образложење да имају других приоритета. Због тога су ангажоване машине из Лакташа и Челинца.

Машине из Челинца и Лакташа чисте улице у Бањалуци
Машине из Челинца и Лакташа чисте улице у Бањалуци

