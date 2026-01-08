Logo
Large banner

Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Извор:

АТВ

08.01.2026

11:36

Коментари:

0
Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег
Фото: АТВ

Житељи села Бастаси, удаљеног свега неколико километара од Бањалуке, дочекали су Божић у потпуној изолацији и без струје. Непрестане снијежне падавине блокирале су све прилазе селу, а апели мјештана градским властима остали су без одговора.

Предсједник Мјесне заједнице Бастаси Чедо Копрена, истакао је за АТВ да је ситуација тешка те да мјештани нису могли прославити Божић.

"Путеви нису очишћени. Јуче нисам могао прославити Божић, остао сам читав дан на путу. Дијете и ја смо чистили пут својим трактором. Струје није било читав дан, а електричари су дошли тек синоћ. Од почетка падавина нико пут није чистио. Градске службе очистиле су само 300 метара улице Браће Јевтића, све остало је непроходно", додао је Копрена.

Он додаје да је хитно потребно рашчишћавање и посипање сољу како би се мјештани могли нормално кретати, нарочито током празника.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлука о формирању Републике Српске историјски завјет

"Сутра је слава, а нико никоме не може доћи, као што ни јуче нико није могао доћи за Божић. Имамо старе баку и дједа, а не знамо да ли је трактор уопште стигао до њих", нагласио је Копрена.

Упркос бројним апелима мјештана, градске власти нису реаговале. Копрена истиче да су сви покушаји самопомоћи ограничени.

"Јуче нисам могао јер немам ланце за трактор, све сам их потргао. Када год падне снијег имамо проблеме и зовемо, али нико ништа не предузима. Звали смо и општину, али се нико није јављао", казао је Копрена.

Мјештани апелују на надлежне да хитно реагују како би село било проходно и како би сви могли наставити са нормалним животом, нарочито током празничних дана, када је потребно да породица и комшије могу да се окупе и прославе празнике.

Подијели:

Тагови:

Бастаси

Снијег

putevi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалука, загађење ваздуха

Бања Лука

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

2 ч

0
Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

Бања Лука

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

5 ч

0
Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

Бања Лука

Обустава саобраћаја у овим бањалучким улицама

6 ч

0
Божић свечано дочекан и прослављен у Бањалуци

Бања Лука

Божић свечано дочекан и прослављен у Бањалуци

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner