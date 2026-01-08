Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Извор:
Житељи села Бастаси, удаљеног свега неколико километара од Бањалуке, дочекали су Божић у потпуној изолацији и без струје. Непрестане снијежне падавине блокирале су све прилазе селу, а апели мјештана градским властима остали су без одговора.
Предсједник Мјесне заједнице Бастаси Чедо Копрена, истакао је за АТВ да је ситуација тешка те да мјештани нису могли прославити Божић.
"Путеви нису очишћени. Јуче нисам могао прославити Божић, остао сам читав дан на путу. Дијете и ја смо чистили пут својим трактором. Струје није било читав дан, а електричари су дошли тек синоћ. Од почетка падавина нико пут није чистио. Градске службе очистиле су само 300 метара улице Браће Јевтића, све остало је непроходно", додао је Копрена.
Он додаје да је хитно потребно рашчишћавање и посипање сољу како би се мјештани могли нормално кретати, нарочито током празника.
"Сутра је слава, а нико никоме не може доћи, као што ни јуче нико није могао доћи за Божић. Имамо старе баку и дједа, а не знамо да ли је трактор уопште стигао до њих", нагласио је Копрена.
Упркос бројним апелима мјештана, градске власти нису реаговале. Копрена истиче да су сви покушаји самопомоћи ограничени.
"Јуче нисам могао јер немам ланце за трактор, све сам их потргао. Када год падне снијег имамо проблеме и зовемо, али нико ништа не предузима. Звали смо и општину, али се нико није јављао", казао је Копрена.
Мјештани апелују на надлежне да хитно реагују како би село било проходно и како би сви могли наставити са нормалним животом, нарочито током празничних дана, када је потребно да породица и комшије могу да се окупе и прославе празнике.
