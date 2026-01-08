Logo
Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци

Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци
Фото: АТВ

Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука током сриједе, 7. јануара, интервенисала је пет пута, а међу најважнијим интервенцијама били су пожари у Дому пензионера у улици Војводе Пере Креце и димњака у улици Владимира Роловића.

Осим тога, како наводе на званичној Фејсбук страници, ватрогасци су уклонили стабло са саобраћајнице, помагали у техничким интервенцијама попут скидања мачке са стабла, те пружали асистенцију Грађевинској управи на Тргу Крајине.

пожар

Dom penzionera

Бањалука

