Пуне руке посла за ватрогасце: Пожар у Дому пензионера у Бањалуци

Извор:
АТВ
08.01.2026
12:17
Коментари:0
Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука током сриједе, 7. јануара, интервенисала је пет пута, а међу најважнијим интервенцијама били су пожари у Дому пензионера у улици Војводе Пере Креце и димњака у улици Владимира Роловића.
Осим тога, како наводе на званичној Фејсбук страници, ватрогасци су уклонили стабло са саобраћајнице, помагали у техничким интервенцијама попут скидања мачке са стабла, те пружали асистенцију Грађевинској управи на Тргу Крајине.
