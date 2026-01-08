Logo
Large banner

Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Извор:

СРНА

08.01.2026

12:12

Коментари:

0
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто најавио је да ће Мађарска сутра гласати против споразума о слободној трговини Европске уније са блоком Меркосур, тврдећи да би споразум наштетио мађарским пољопривредницима.

Сијарто је у објави на "Иксу" навео да "Европска комисија инсистира на усвајању и спровођењу споразума који би отворио Европу за неограничен увоз јужноамеричких пољопривредних производа на штету егзистенције мађарских пољопривредника".

Гранични прелаз Градишка-08012026

Друштво

Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза на излазу из БиХ

Чланице ЕУ треба да размотре дуго одгађани споразум са Меркосуром, који је одложен у децембру усред противљења неколико земаља и протеста пољопривредника широм Европе.

Из ирске Владе такође је саопштено да ће сутра гласати против трговинског споразума са земљама Јужне Америке, објавио је лист "Ајриш тајмс".

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска остаје непокорена и чува уставне капацитете

Премијер Ирске Михал Мартин рекао је да су уступци ирским фармерима у вези са тим споразумом недовољни и неадекватни.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

Регион

Упозорење због ледене кише: Температура до минус 14

1 ч

0
Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

Република Српска

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

2 ч

1
Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Бања Лука

Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Одлука о формирању Републике Српске историјски завјет

2 ч

6

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

3 ч

0
Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

Свијет

Пуцњава на сахрани, има мртвих и рањених

5 ч

0
Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

Свијет

Аларм у Њемачкој: Расте незапосленост

5 ч

0
Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

Свијет

Упаљен наранџасти аларм: Олуја пријети Француској

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner