Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто најавио је да ће Мађарска сутра гласати против споразума о слободној трговини Европске уније са блоком Меркосур, тврдећи да би споразум наштетио мађарским пољопривредницима.
Сијарто је у објави на "Иксу" навео да "Европска комисија инсистира на усвајању и спровођењу споразума који би отворио Европу за неограничен увоз јужноамеричких пољопривредних производа на штету егзистенције мађарских пољопривредника".
Чланице ЕУ треба да размотре дуго одгађани споразум са Меркосуром, који је одложен у децембру усред противљења неколико земаља и протеста пољопривредника широм Европе.
Из ирске Владе такође је саопштено да ће сутра гласати против трговинског споразума са земљама Јужне Америке, објавио је лист "Ајриш тајмс".
Премијер Ирске Михал Мартин рекао је да су уступци ирским фармерима у вези са тим споразумом недовољни и неадекватни.
