Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

СРНА

08.01.2026

11:43

1
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је обиљежавање Дана Републике, 9. јануара, прилика да се ода почаст онима који су своје животе уписали у темеље Српске, без које српског народа на овим просторима данас не би било.

Положени вијенци на гробљу Свети Пантелија

"Желимо са највећим могућим пијететом да одамо почаст борцима који су дали живот за Републику Српску, али и свима који су након тога градили Српску и имали визију и јасан циљ да Република Српска постоји и да буде јака и да окупи српски народ", изјавио је Минић новинарима након полагања вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Минић је нагласио да је на тај начин створена могућност српском народу, али и другим народима који живе у Републици Српској, да заједно у миру граде будућност.

"Да се не боримо ни против кога, али да имамо могућност да се бранимо. Република Српска је настала у миру, а у миру ће бити и сачувана", напоменуо је Минић.

Бастаси, снијег

Бања Лука

Божић у Бастасима протекао у потпуној изолацији, мјештани сами чистили снијег

Он је изразио задовољство због чињенице да Србија даје подршку Републици Српској у обиљежавању овог значајног датума и да ће прослави 9. јануара присуствовати званичници Србије.

"Србија и Република Српска дишу једном душом и једним тијелом, на то смо поносни и нико нам не може то забранити, нарочито да се сјетимо свих оних који су помогли опстанку српског народа на овим просторима", рекао је Минић.

Свечано обиљежавање Дана Републике Српске, 9. јануара, почело је данас у Бањалуци полагањем вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија.

Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министри у Влади Републике Српске, лидер СНСД-а Милорад Додик, делегација Србије, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Поводом Дана Републике Српске вијенце је положила делегација Вијећа народа, представници Републике Српске у заједничким институцијама, делегација Града Бањалука, представници других градова и општина Републике Српске, Трећег пјешадијског Република Српска пука.

Саво Минић

9. јануар - Дан Републике Српске

