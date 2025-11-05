Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Извор:
Демократски кандидат Зохран Мамдани изабран је у уторак, 4. новембра за 111. градоначелника Њујорка а, побиједивши бившег гувернера Ендрјуа Куома и републиканског кандидата Куртиса Силуоа, те исписавши историју као први муслимански градоначелник града.
Садашњи градоначелник, Ерик Адамс, који се кандидовао за други мандат као независни, одустао је од утрке у септембру.
Осим што је први муслимански градоначелник Њујорка, Мамдани је уједно и први јужноазијски градоначелник и најмлађи градоначелник у више од вијека.
Овај 34-годишњи демократски социјалиста и члан државне скупштине из Квинса обезбиједио је побједу са више од 50 одсто гласова. Куомо (67) завршио је други с нешто више од 40 одсто, док је републикански кандидат Силуоа добио нешто више од седам одсто гласова.
Рођен у Уганди од индијских родитеља, Мамдани се с породицом преселио у Њујорк када је имао седам година и постао амерички држављанин 2018.
Мамдани је рођен 8. октобра 1991. у Кампали, као Зохран Кваме Мамдани. Његова мајка Мира Нејр је позната редитељка, а отац Махмуд Мамдани научник. Породица се из Уганде накратко преселила у Јужну Африку када је Зохран имао пет година, да би се двије године касније настанили у Њујорку. Одрастање је описао као „привилеговано", али признаје да његово искуство није било типично за тај град.
Његов политички успон био је брз. Изабран је у Скупштину савезне државе Њујорк 2020. када је у октобру 2024. најавио кандидатуру за градоначелника, многи су сматрали да је непознат и да нема шансе да стигне ни близу номинације. На крају је његова побједа била убједљива — освојио је 56,4 одсто гласова.
Мамдани је љубитељ хип-хопа и сам је некада наступао и продуцирао музику у том жанру. Навија за неколико спортских клубова, међу њима бејзбол тим Њујорк Метс, америчко-фудбалски тим Њујорк Џајантс и лондонски Арсенал.
Дјелимично захваљујући ранијем раду, када је помагао сиромашнима да избјегну принудно исељење, приступачно становање постало је окосница његове кампање.
Када је Мамдани прошле јесени покренуо своју кампању за градоначелника, био је релативно непознат државни посланик. Његова платформа позивала је на изградњу приступачнијих станова, повећање минималне плате на 30 долара по сату, бесплатне аутобусе, повећање пореза за најбогатије становнике града и још много тога.
Утрка је привукла националну пажњу а политичари и стручњаци из цијелог спектра укључили су се у расправу. Предсједник САД Доналд Трамп укључио се у сукоб, назвавши Мамданија "радикалним" и "комунистом".
У понедјељак, уочи избора, Трумп је подржао Куома за градоначелника и рекао да би, ако Мамдани побиједи, било "врло мало вјероватно" да би град примио савезна средства "осим минимално потребних".
