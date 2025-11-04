Аеродром у Бриселу затворен због дрона

Извор:
СРНА
04.11.2025
21:05
Коментари:0
Бриселски аеродром је затворен након што је примијећен дрон, саопштили су белгијска служба контроле летења и портпарол аеродрома.
"Тренутно нема ни долазних ни одлазних летова", рекла је портпарол.
БиХ
Каран: Након одлуке Уставног суда БиХ више нема Устав
Према њеним ријечима, сада није могуће процијенити колико дуго ће аеродром остати затворен.
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Тенис
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму