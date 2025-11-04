Logo

Аеродром у Бриселу затворен због дрона

СРНА

04.11.2025

21:05

Бриселски аеродром је затворен након што је примијећен дрон, саопштили су белгијска служба контроле летења и портпарол аеродрома.

"Тренутно нема ни долазних ни одлазних летова", рекла је портпарол.

Према њеним ријечима, сада није могуће процијенити колико дуго ће аеродром остати затворен.

Брисел

aerodrom

