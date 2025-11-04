Каран: Након одлуке Уставног суда БиХ више нема Устав

Извор:
СРНА
04.11.2025
21:03
Коментари:0
Професор Уставног права Синиша Каран изјавио је вечерас да се послије одлуке крњег Уставног суда БиХ по апелацијама предсједника Милорада Додика може рећи да БиХ више нема Устав.
"Данас је Уставни суд имао једноставну одлуку: или Шмит или три конститутивна народа, који су нашли формулу заједничког живота. Нажалост Уставни суд, који је управо требало да штити ту формулу на којој је настала БиХ, одлучио се за Шмита", истакао је Каран.
Здравље
Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан
Каран је нагласио да је данас јако тежак дан и да ће се тек осјетити тешке посљедице ове одлуке.
"Туга је моја прва импресија и требала би бити импресија свих грађана и конститутивних народа у БиХ. Са уставноправног аспекта, потпуно је јасно да живимо у држави без устава, послије ове одлуке можемо рећи да БиХ нема Устав", рекао је Каран за РТРС.
Према његовим ријечима, Уставни суд је данашњом одлуком докрајчио још оно мало наде за БиХ и Устав на коме она почива.
"Они су данас срушили све. Данашњом одлуком, Устав БиХ на коме почива ова сложена заједница је нестао, постао обични папир кога више нико не поштује, а посебно онај који је једини задужен да га чува, а то је Уставни суд", категоричан је Каран.
Ова одлука, додао је он, вишеструко је тешка за будућност БиХ и сва три конститутивна народа.
"Овом одлуком се срушио устав, који су донијели представници три народа 1995. године. Они су то данас срушили не смо у формалном, него у суштинском смислу, а тај смисао се огледа у чињеници да се нашла формула заједничког живота. Данас су срушили ту формулу", рекао је Каран.
Република Српска
Додик: Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, ми идемо даље
Уставни суд, додао је он, срушио је кључни принцип свих демократских земаља свијета, а то је принцип уставности, то је кровни принцип, јер штити највећи закон у свакој држави - устав.
"У истом пакету срушили су и редовно правосуђе, које је такође задужено да штити уставност. Срушили су Европску конвенцију о заштити људских права. Устав БиХ има једну непромјењиву ствар, а то је загарантовани ниво људских права и слобода. И то су срушили", нагласио је Каран.
Каран је поновио да је ово тужан дан за све оне који су хтјели заједнички да живе у БиХ.
"Послије овога, у будућности је питање на чему ће опстати договор три конститутивна народа из 1995. године, потврђен у Женеви и Њујорку. Они су згазили вољу три конститутивна народа да живе у оваквој држави. Опасно су се заиграли", истакао је Каран
Он је навео да је кључни фактор нестабилности нашег друштва са несагледивим посљедицама у будућности управо Уставни суд БиХ, који је постао уставорушитељ.
Најновије
Најчитаније
22
41
22
35
22
34
22
31
22
30
Тренутно на програму