Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

04.11.2025
20:33
Коментари:0
Бројни медији су пренијели како Тања Савић наводно већ годину дана не прича са рођеном сестром Биљаном.
Како су даље писали медији, Биљана је жељела да се помири са Тањом, али се то није догодило, преноси Блиц.
– Биља је жељела, првенствено због сестрића за које је јако везана, да среди однос са Тањом, међутим она није жељела. Оне не причају скоро годину дана и сигуран сам да је и једној и другој тешко, али тешке карактере имају. Много тога су њих двије прошле заједно и биле као нокат и прст, да би се сад овако удаљиле – рекао је извор за Информер, па додао:
– Жао ми је што је дошло до тога јер су обје јако добре, и безвезе је да због неке глупости толико дуго не разговарају. Нико од породице се не мијеша у одлуку, јер то је њихова ствар – рекао је.
Биљана се сада огласила, те поручила да за детаље свађе питамо њену сестру.
– Шта да вам кажем? Ја нисам позната личност, тако да… Позовите Тању па је питајте за све детаље – рекла је она за Телеграф.
