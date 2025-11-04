Logo

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

04.11.2025

20:33

Коментари:

0
Пјевачица Тања Савић
Фото: Youtube/ screenshot

Бројни медији су пренијели како Тања Савић наводно већ годину дана не прича са рођеном сестром Биљаном.

Како су даље писали медији, Биљана је жељела да се помири са Тањом, али се то није догодило, преноси Блиц.

Новак Ђоковић

Тенис

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

– Биља је жељела, првенствено због сестрића за које је јако везана, да среди однос са Тањом, међутим она није жељела. Оне не причају скоро годину дана и сигуран сам да је и једној и другој тешко, али тешке карактере имају. Много тога су њих двије прошле заједно и биле као нокат и прст, да би се сад овако удаљиле – рекао је извор за Информер, па додао:

– Жао ми је што је дошло до тога јер су обје јако добре, и безвезе је да због неке глупости толико дуго не разговарају. Нико од породице се не мијеша у одлуку, јер то је њихова ствар – рекао је.

илу-јабуке-19092025

Здравље

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

Биљана се сада огласила, те поручила да за детаље свађе питамо њену сестру.

– Шта да вам кажем? Ја нисам позната личност, тако да… Позовите Тању па је питајте за све детаље – рекла је она за Телеграф.

Подијели:

Таг:

Tanja Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

Свијет

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

24 мин

0
Љубав загрљај море

Љубав и секс

Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

31 мин

0
Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

Свијет

Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

38 мин

0
ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

Фудбал

ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

44 мин

0

Више из рубрике

Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Сцена

Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

1 ч

0
Дејвид Бекам

Сцена

Дејвид Бекам постао витез: Одликовао га краљ Чарлс на посебној церемонији

3 ч

0
Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

Сцена

Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

8 ч

0
Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

Сцена

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

20

16

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

20

11

Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner