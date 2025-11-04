Logo

Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

Извор:

Агенције

04.11.2025

20:04

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Производња "буревесника" и "посејдона" има историјски значај за цијели 21. вијек, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин током уручивања награде пројектантима крстареће ракете и беспилотног подводног пловила.

По домету, "буревесник" је премашио све познате ракетне системе у свијету, истакао је Путин.

- Брзина 'посејдона' неколико пута је већа од брзине свих модерних бродова - истакао је руски лидер.

Он је додао да се у њиховој производњи користе само домаћи материјали.

- Стварањем ракета 'посејдон' и 'буревесник' направљена је огромна основа за будућност и Русија ће наставити да иде напријед - изјавио је Путин.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Украјина неће бити чланица Европске уније

- Руски конструктори већ раде на стварању нове генерације оружја и опреме, укључујући и на полигонима за тестирање - објавио је Путин.

Поред тога, Путин је објавио да је Русија започела серијску производњу ракетног система "орешник".

Такође је додао да ће ракетни системи "сармат" бити стављени у борбену приправност наредне године.

- Русија, као и све друге нуклеарне силе, унапређује свој нуклеарни потенцијал. Русија не представља претњу никоме - изјавио је Путин.

Он је захвалио производним тимовима који су радили на "буревеснику" и "посејдону".

Тагови:

Владимир Путин

Rakete

