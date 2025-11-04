Logo

Сијарто: Украјина неће бити чланица Европске уније

04.11.2025

19:57

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска неће дозволити Украјини да се придружи Европској унији, поручио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто, коментаришући нови извјештај Европске комисије о проширењу ЕУ.

- Мађарски народ је јасно ставио до знања да не жели да Украјина буде чланица Европске уније. А пошто питање проширења ЕУ захтијева једногласност свих држава чланица, а Мађарска и мађарски народ су јасно рекли да не подржавају чланство Украјине у ЕУ, Украјина неће бити чланица Европске уније - поручио је Сијарто у саопштењу које је објавило Министарство спољних послова Мађарске, преноси РТ Балкан.

Младен Живковић

Фудбал

Познато вријеме и мјесто сахране Младена Жижовића

У саопштењу се такође истиче да лидери ЕУ настоје да на власт у Мађарској доведу опозициону странку "Тиса", која је спремна да подржи убрзани приступ Украјине ЕУ "и тиме гурне Европу у рат".

- То нећемо дозволити, јер мађарски народ не жели да ратује - закључио је Сијарто.

Он је раније навео да је Министарство спољних послова Украјине разочарано јер није успијело да увуче Будимпешту у сукоб са Москвом.

covjek tuzan pixabay

Здравље

Срби пречесто раде ово, а лоше је за тестисе: Уролог упозорава

- Украјина је показала посвећеност свом путу ка ЕУ, напредујући у кључним реформама. Биће неопходно одржати овај замах и спријечити сваки ризик од назадовања, посебно у борби против корупције - изјавила је раније данас комесарка ЕУ за проширење Марта Кос.

