Logo

Срби пречесто раде ово, а лоше је за тестисе: Уролог упозорава

Извор:

Жена Блиц

04.11.2025

19:42

Коментари:

0
Срби пречесто раде ово, а лоше је за тестисе: Уролог упозорава

Колико често мушкарци заиста размишљају о свом здрављу?

Да ли би примијетили ако би се на њиховом тијелу појавила мала промјена која може значити много више него што изгледа?

natasa bekvalac instagram

Сцена

Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Рак тестиса спада међу рјеђе врсте карцинома, али је најчешћи малигнитет код млађих мушкараца између 15. и 44. године живота.

Иако дијагноза звучи застрашујуће, важно је знати да је ово један од најизљечивијих облика рака — нарочито када се открије на вријеме. Управо зато, свијест о самопрегледу и редовним контролама игра кључну улогу у борби против ове болести.

Уролог Александар Милошевић говорио је за портал "Жена" колико често мушкарци треба да се прегледају и како више ејакулација дневно утиче на здравље простате.

"Најважније је да сами науче да упознају своје тијело. Једном мјесечно, послије топле купке, потребно је неколико минута да опипају тестисе и обрате пажњу на сваку промјену у величини, облику или тврдоћи. Управо тај тренутак може направити разлику између једноставног лијечења и компликоване борбе", каже доктор.

Борба против рака тестиса није само медицинско, већ и друштвено питање — јер свака прича о превенцији може спасити живот.

Уролог Милошевић објаснио да ли је више ејакулација дневно лоше за простату

Др Милошевић одговорио је и на питање које занима многе, а издвојили смо једно нашег читаоца.

"У тридесетим сам годинама, занима ме да ли ејакулација више пута током једног дана у мојим годинама може оптеретити простату?"

Евро паре новац

Занимљивости

Крај мјесеца доноси незамисливо богатство за ова 3 знака

Уролог, др Александар Милошевић одговара:

"Једноставно је, простата и генитални органи код младића од 30 година су способни за вишеструку ејакулацију током једног дана. Ипак, морам да кажем да сматрам да је то претјерано и претјераним злоупотребљавањем стимуланса може доћи до иритација, запаљења тестиса и простате. Препоручујем једном или два пута дневно", каже доктор.

"Мовембер" чува простату

Акција "Мовембер" се обиљежава од 2003. године и има за циљ подизање свијести о раку простате и тестиса, болестима које често имају фатални исход управо због неблаговремене дијагностике.

Мушкарци широм свијета током новембра пуштају бркове као симбол борбе против рака простате и тестиса, али и као подсјетник да су превентивни прегледи кључ за рану дијагностику ових болести и да сваку промјену на тестисима и треба провјерити.

Подијели:

Тагови:

rak

prostata

ejakulacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

Република Српска

Од Вукановића ништа ново: Поново га обезбјеђење извело из сале

1 ч

3
Које дрво за огрев гори најдуже?

Савјети

Које дрво за огрев гори најдуже?

1 ч

0
Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

Свијет

Благојевић: ''Лажни суд у БиХ'' показао непоштовање и према политици Америке

1 ч

0
ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

Бања Лука

ОЈТ формирало предмет: Како функционише усвајање регулационих планова у Бањалуци?

1 ч

0

Више из рубрике

Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

Здравље

Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

3 ч

0
Које витамине и минерале треба узимати зими?

Здравље

Које витамине и минерале треба узимати зими?

5 ч

0
Чај шоља напитак чајник сто

Здравље

Стручњаци кажу да овај напитак успорава старење

13 ч

0
Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

Здравље

Тамари су љекари годинама говорили да умишља "мале црве", а онда су открили праву истину

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

20

16

Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

20

11

Истраживање показало који је идеалан број сексуалних партнера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner