Срби пречесто раде ово, а лоше је за тестисе: Уролог упозорава

Извор:
Жена Блиц
04.11.2025
19:42
Колико често мушкарци заиста размишљају о свом здрављу?
Да ли би примијетили ако би се на њиховом тијелу појавила мала промјена која може значити много више него што изгледа?
Рак тестиса спада међу рјеђе врсте карцинома, али је најчешћи малигнитет код млађих мушкараца између 15. и 44. године живота.
Иако дијагноза звучи застрашујуће, важно је знати да је ово један од најизљечивијих облика рака — нарочито када се открије на вријеме. Управо зато, свијест о самопрегледу и редовним контролама игра кључну улогу у борби против ове болести.
Уролог Александар Милошевић говорио је за портал "Жена" колико често мушкарци треба да се прегледају и како више ејакулација дневно утиче на здравље простате.
"Најважније је да сами науче да упознају своје тијело. Једном мјесечно, послије топле купке, потребно је неколико минута да опипају тестисе и обрате пажњу на сваку промјену у величини, облику или тврдоћи. Управо тај тренутак може направити разлику између једноставног лијечења и компликоване борбе", каже доктор.
Борба против рака тестиса није само медицинско, већ и друштвено питање — јер свака прича о превенцији може спасити живот.
Др Милошевић одговорио је и на питање које занима многе, а издвојили смо једно нашег читаоца.
"У тридесетим сам годинама, занима ме да ли ејакулација више пута током једног дана у мојим годинама може оптеретити простату?"
Уролог, др Александар Милошевић одговара:
"Једноставно је, простата и генитални органи код младића од 30 година су способни за вишеструку ејакулацију током једног дана. Ипак, морам да кажем да сматрам да је то претјерано и претјераним злоупотребљавањем стимуланса може доћи до иритација, запаљења тестиса и простате. Препоручујем једном или два пута дневно", каже доктор.
Акција "Мовембер" се обиљежава од 2003. године и има за циљ подизање свијести о раку простате и тестиса, болестима које често имају фатални исход управо због неблаговремене дијагностике.
Мушкарци широм свијета током новембра пуштају бркове као симбол борбе против рака простате и тестиса, али и као подсјетник да су превентивни прегледи кључ за рану дијагностику ових болести и да сваку промјену на тестисима и треба провјерити.
