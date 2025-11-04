Истраживање открива да најмлађа дјеца шире највише вируса

04.11.2025
17:27
Јесен доноси хладније дане, али родитељи и старатељи знају да то уједно значи и почетак сезоне кашља, кихања и зачепљених носића.
Респираторни вируси попут прехладе и грипе тада почињу кружити школама и вртићима, а ново истраживање потврдило је оно што многи родитељи већ знају - најмлађа дјеца шире највише вируса, пише Еуронеwс.
Студија објављена у часопису Педиатрицс показала је да дјеца у доби од три до десет година чешће преносе респираторне вирусе него старији ученици и школско особље, преноси Индеx.хр.
Педијатрица др Џенифер Голдман, једна од водитељки студије, објаснила је да мала дјеца могу пребољети и до десет респираторних инфекција годишње јер се њихов имунолошки систем први пут сусреће с многим вирусима.
Истраживачи су анализирали узорке и симптоме више од 800 ученика и радника у школама током раздобља од новембра 2022. до маја 2023. године. Показало се да је више од 85 посто свих учесника имало барем једну респираторну инфекцију. Најмлађа дјеца, од три до пет година, имала су чак 92 посто позитивних налаза на вирусе, док је код дјеце између 11 и 13 година та бројка била 86 посто, а код средњошколаца 77 посто.
Најчешће се радило о риновирусу, узрочнику обичне прехладе, који је пронађен код 65 посто судионика. Вирус цовид-19 откривен је код отприлике 15 посто испитаних.
Резултати истраживања потврђују и свакодневну праксу љекара. Др Никол Торес, педијатрица и мајка, каже да су њена дјеца била пуно чешће болесна кад су била млађа. Истраживање из 2015. са Свеучилишта Утах показало је сличне резултате - дјеца млађа од пет година имала су вирус у организму током половине године.
"А ако имате више дјеце код куће, стално је неко болестан", рекла је једна од ауторка студије, др Кери Бингтон.
Стручњаци истичу да је потпуно спречавање болести код дјеце тешко, али постоје кораци који могу помоћи. Препоручују редовно ваксинисање против грипе и цовида-19, темељно прање руку, прекривање уста при кашљању и избјегавање додиривања лица. Важно је и редовно чишћење површина те прозрачивање просторија.
Ако се дијете ипак разболи, најбољи третман је одмор и пуно течности. У тежим случајевима могу се дати лијекови за снижавање температуре или антивирусни лијекови, ако их препоручи љекар. Кашаљ, међутим, често потраје седмицама, а дијете се у међувремену може поновно разбољети.
"Родитељима мале дјеце кажем да очекују болест отприлике сваких мјесец до мјесец и пол", рекла је др Торес. "Тако то изгледа у пракси."
