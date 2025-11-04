Које витамине и минерале треба узимати зими?

Извор:
Љепота и здравље
04.11.2025
15:04
Краћи дани, мање сунца и хладан ваздух често доносе умор, пад имунитета и чешће прехладе. Зато се свако пита које витамине и минерале узимати зими.
Правилно одабрани додаци прехрани могу попунити нутритивне „рупе“ и подржати организам док траје сезона вируса—посебно ако проводите много времена у затвореном или радите ноћне смјене.
У наставку вас чека јасан водич кроз кључне нутријенте: од витамина Д (кога зими природно имамо мање), преко витамина Ц и Б-комплекса за енергију и нервни систем, до цинка за имунитет и магнезијума за сан, мишиће и отпорност на стрес. Дотаћи ћемо се и додатака као што су колострум и колаген, који могу бити корисни у периодима појачаног напора и опоравка.
Уз краће дане, имамо мање природне сунчеве свјетлости која подстиче природну производњу витамина Д — кључног витамина за читав низ тјелесних система. Примарна улога витамина Д је регулација калцијума и фосфата у тијелу — два нутријента која помажу да кости, зуби и мишићи остану здрави.
Витамин Д је такође потребан за подршку имунолошком систему, смањење упале и одржавање кардиоваскуларног здравља. Једноставно речено, без њега ризикујемо значајно нарушавање укупног здравља.
Током љетних мјесеци, обично можемо унијети довољно витамина Д само путем уобичајеног излагања сунцу. Велики изазов зими је управо приступ сунчевој свјетлости, па су многи од нас, и не знајући, у дефициту витамина Д.
Узимање суплемента од октобра до априла одличан је начин да подржите здравље и перформансе током хладнијих мјесеци, све до прољетне и љетне транзиције.
Ово је још један „свестрани играч“. Витамин Ц је снажан антиоксиданс који помаже заштити ћелија од оксидативног стреса (заједно с витаминима А и Е), чиме доприноси здрављу коже, костију, крвних судова и хрскавице, као и зарастању рана.
Годинама се говорило да је витамин Ц број један кућни лијек за превенцију кашља и прехладе. Међутим, новија истраживања показују да свакодневно узимање витамина Ц не смањује ризик да уопште добијете кашаљ или прехладу. Умјесто тога, може ублажити јачину симптома и скратити трајање болести.
Зато је довољан унос овог витамина нарочито важан зими, када обично расте број људи са прехладама, кашљем и кихањем. Али то није све…
Витамин Ц је такође важан ко-фактор за биосинтезу колагена, а међу остале користи спада и смањење умора и исцрпљености доприношењем нормалном метаболизму жељеза.
Витамина Ц има обилно у цитрусима, јагодама, црним рибизлама, брокули, прокулицама, кромпиру, црвеној и зеленој паприци. Али… важно је напоменути да се витамин Ц не може складиштити у организму, па је неопходан дио ваше свакодневне исхране — било кроз намирнице или суплементе који га садрже.
Сљедеће је на реду група витамина коју често називамо Б комплекс. Б витамини су група од осам витамина који, попут витамина Д и Ц, имају кључне улоге у различитим тјелесним системима. Посебно су ефикасни у побољшању расположења и когнитивних функција, као и у одржавању здравог и уравнотеженог нервног система.
Витамин Б12 може нам помоћи током зиме јер се показало да помаже особама које пате од анксиозности и депресије. То је нарочито важно зими, када су случајеви депресије, сезонског афективног поремећаја (САД) или тзв. зимског „блуеса“ на годишњем максимуму.
Сви Б витамини имају низ користи за људски организам:
Витамин Б1 је повезан с нормалном функцијом срца.
Витамин Б6 подржава метаболизам протеина и гликогена.
Витамини Б2, Б3, Б5, Б6 и Б12 могу помоћи смањењу умора и исцрпљености, чиме подржавају вјежбање и интензитет тренинга.
Једина „мана“ је што се Б12 налази готово искључиво у намирницама животињског поријекла попут меса, перади, морских плодова, млијечних производа и јаја — стога су вегани или особе на биљној исхрани у ризику од дефицита, јер је мало вјероватно да ће га довољно унијети само храном.
Б витамини се могу купити и појединачно као суплементи, али знајући колико је сваки важан, није баш исплативо узимати толико различитих таблета. Добар мултивитамин требало би да садржи комплетан Б комплекс (а не садрже га сви) и представља исплатив и практичан начин да задовољите дневне потребе за есенцијалним витаминима и минералима.
Цинк је есенцијалан за имунолошки систем, а доприноси и нормалној синтези протеина те метаболизму хране. Попут витамина Ц, подржава имунитет и сузбија оксидативни стрес, помажући да се скрате трајање и интензитет симптома сличних прехлади.
Будући да је ријеч о минералу, цинк морамо уносити споља — тијело га, нажалост, не производи само. Намирнице попут меса, рибе, сирева и махунарки, природно су богате цинком.
Поред тога, суплементи су одличан начин да осигурате довољан унос цинка у исхрани. Пошто је дневна потреба за цинком релативно мала (9,5 мг/дан за мушкарце и 7 мг/дан за жене), често је цинк укључен у суплементе заједно с другим састојцима.
Ако, међутим, желите узимати цинк као самосталан суплемент, савјетује се да потражите капсуле или софтгел формулације у којима је облик цинка наведен као цинк глуконат (Зинц Глуцонате). То је не само најприступачнији и најдоступнији облик, него и онај са најбољом биорасположивошћу.
Осим што подржава мозак и расположење, магнезијум доприноси здрављу костију и зуба, помаже функционисању нервног система и синтези протеина.
Познато је и да магнезијум помаже опуштање, због чега је врло добар суплемент прије спавања ако имате проблема с квалитетом или количином сна.
Магнезијум је есенцијалан за нормалну функцију мишића и помаже ублажавању напетих, болних и згрчених мишића. Укључен је у њихово опуштање и дјелује супротно калцију, који контрахира скелетни и срчани мишић. Стога може бити важан у третману болова у леђима и грчева тако што опушта и ослобађа мишићну напетост, а уједно помаже одржавању нормалних контракција и здравог срчаног ритма.
Постоји много различитих облика магнезија у суплементима — сваки с јединственим својствима.
Ово, строго узев, није витамин ни минерал (иако садржи много њих), али колострум је есенцијалан суплемент током зиме. Он је сјајан „хитни сет прве помоћи“ када је имунолошки систем под оптерећењем или када сте усред волуменски или интензивно захтјевног тренажног периода и желите бити сигурни да вас болест неће избацити из колосијека.
Колострум је нутритивно густо прво млијеко које сисари производе за своје новорођенче и садржи есенцијалне нутријенте, укључујући факторе раста, антитијела и лактоферин, који подстичу раст и регулишу имуне одговоре.
Показано је да су природни нивои антитијела у говеђем колоструму и до 100 пута виши него у обичном крављем млијеку, што говеђи колострум чини снажним и практичним суплементом за све који желе да подрже имуни систем и мишиће квалитетном исхраном.
Зима спаја хладан вјетар, ниску влажност и гријање у затвореним просторима — комбинацију која исушује кожу и појачава осјећај укочености у зглобовима и тетивама. Ту колаген може бити користан додатак рутини, уз добру исхрану и његу.
Колаген је кључни структурни протеин лигамената, тетива, хрскавице и коже; зими, када се мање крећемо или тренирамо у тежим условима, додатна подршка овим ткивима може помоћи удобности и континуитету активности.
Напомена: суплементи нису замјена за уравнотежену исхрану и здрав стил живота. Прије увођења нове рутине, нарочито ако имате хронично стање или узимате терапију, посавјетујте се са својим љекаром или фармацеутом.
