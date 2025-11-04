Logo

Стручњаци кажу да овај напитак успорава старење

Б92

04.11.2025

06:44

Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Стручњаци све чешће истичу да мале промјене у свакодневним навикама могу имати велики утицај на дуговјечност.

Једна од њих односи се на напитак који многи од нас већ свакодневно пију. Према новим истраживањима, редовно и умјерено уживање у том пићу могло би нам помоћи да живимо дуже и здравије.

У питању је зелени чај.

Зелени чај богат је катехинима, а посебно једињењима познатим као ЕГЦГ (епигалокатехин-3-галат). Ти снажни антиоксиданси помажу у борби против оксидативног стреса и упала, главних узрока старења и хроничних болести. Како се наводи у једном прегледу истраживања, "антиоксидативна активност зеленог чаја – његова способност неутралисања реактивних кисеоничних спојева – чини га снажним савезником у смањењу стреса", преноси "Ши Фајндс".

Једно велико истраживање спроведено на више од 160.000 одраслих особа показало је да су они који редовно пију зелени чај имали мањи ризик од смрти због било ког узрока, укључујући и болести срца и рак.

Група с највећом конзумацијом (више од 10 грама чајних листића дневно) имала је однос ризика од 0,89 за укупну смртност у поређењу с онима који нису пили чај. Још једно истраживање открило је да су љубитељи зеленог чаја у просјеку живјели око годину дана дуже од оних који га нису пили.

Зелени чај може имати и позитивне ефекте на мозак. Јапанска десетогодишња кохортна студија показала је да су особе које су га редовно пиле имале 28 посто мањи ризик од когнитивног опадања.

Најбољи ефекти постигнути су са двије до четири шоље дневно, док претјерана конзумација не доноси додатне користи.

Ипак, кључно је избјегавати додавање шећера, сирупа и осталих додатака јер се тиме губи велики дио користи. Стручњаци наглашавају и да су ти ефекти примијећени код особа које су генерално водиле здрав начин живота – нису пушиле, умјерено су пиле алкохол и редовно вјежбале.

čaj

zeleni čaj

starenje

