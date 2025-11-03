Logo

Клуб офарбао грб у црно након што је преминуо Младен Жижовић

Клуб офарбао грб у црно након што је преминуо Младен Жижовић

Младен Жижовић, прослављени фудбалер и тренер, преминуо је у понедјељак навече у 45. години, након што му је позлило у Лучанима, током утакмице Младости и његовог Радничког из Крагујевца.

Играо се 22. минут када се Жижовић изненада срушио. Указивала му се помоћ, превезен је и у болницу, али је, нажалост, тренер из Рогатице преминуо.

Додик-АТВ

Фудбал

Додик: С великом тугом сам примио вијести

Утакмица је одмах прекинута након што је стигла тужна вијест.

Младен Жижовић је остави траг водећи неколико клубова у БиХ, а недавно је стигао у Крагујевац да наслиједи Феђу Дудића.

Крагујевчани су одмах промијенили профилну на друштвеним мрежама, па су грб “офарбали” у црно. Потом је објављена и опроштајна порука.

"С најдубљим жаљењем обавјештавамо јавност, навијаче и спортске пријатеље да је наш шеф стручног штаба Младен Жижовић преминуо током вечерашње утакмице Младости и Радничког 1923. у Лучанима. Наш клуб је изгубио не само великог стручњака, већ прије свега доброг човјека, пријатеља и спортисту, који је својим знањем, енергијом и племенитошћу оставио дубок траг у срцима свих који су га познавали", објавили су из клуба и закључили:

"Фудбалски клуб Раднички 1923 упућује најискреније саучешће породици, пријатељима и свима који су с њим дијелили љубав према фудбалу. Почивај у миру, Младене".

Младен Жижовић

Фудбал

Војводина се опростила од Жижовића: Присјетили се подвига с Борцем

У Републици Српској, али и широм региона опраштају се од великог човјека и тренера, који ће остати упамћен као врхунски фудбалер који је освајао првенство БиХ, те Куп са Радником из Бијељине. Такође, са Борцем је играо осмину финала Лиге конференција и тако исписао историју.

