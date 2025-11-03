Logo

Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Аутор:

Стеван Лулић

03.11.2025

20:29

Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Легендарни тренер Младен Жижовић преминуо је након што му је позлило на утакмици Младости и Радничког.

Жижовићу је позлило у 22. минуту утакмице, а упркос брзој интервенцији љекара није успио да издржи.

Смрт тренера који је оставио дубок траг у бањалучком Борцу изазвала је талас туге у граду на Врбасу.

Младост-Раднички

Фудбал

Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића

Сада се огласио и Великан из Платнове и упутио болне ријечи.

"Шефе, Жижа наш. Не можемо да повјерујемо да си нас напустио. Тресе нас туга због ужасне вијести која нам је стигла у Платанову 6 и одбијамо да признамо да више нећемо видјети твој осмијех, да те више нећемо чути како збијаш шале на свој и туђи рачун, да те више нећемо слушати како причаш о фудбалу којем си дао живот", истакли су у Бањалучком клубу и додали:

"Напустио си нас у својој 44. години, а нама остаје да памтимо сваки тренутак који си провео на Градском стадиону. Прво као играч, а онда и као тренер који је остварио највећи европски успјех у нашој историји. Памтићемо да си Борцу и Бањалуци дао најбоље од себе и да смо заједно исписали приче за вјечност".

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Фудбал

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

"Тешко је признати да те више нема. Живот је суров и прерано узима најбоље међу нама. Нама остаје да живиш кроз нас и да преносимо причу о Младену Жижовићу, човјеку, супругу, оцу, брату, сину, тренеру и фудбалеру. Младене, нека ти је вјечна слава, Бањалука и Борац вјечно ће да те памте!", закључили су у Борцу.

