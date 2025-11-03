Болне ријечи из Борца након смрти Жижовића: Тешко је признати

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
20:29
Коментари:2
Легендарни тренер Младен Жижовић преминуо је након што му је позлило на утакмици Младости и Радничког.
Жижовићу је позлило у 22. минуту утакмице, а упркос брзој интервенцији љекара није успио да издржи.
Смрт тренера који је оставио дубок траг у бањалучком Борцу изазвала је талас туге у граду на Врбасу.
Фудбал
Болан снимак: Ово је тренутак када су играчи сазнали за смрт Жижовића
Сада се огласио и Великан из Платнове и упутио болне ријечи.
"Шефе, Жижа наш. Не можемо да повјерујемо да си нас напустио. Тресе нас туга због ужасне вијести која нам је стигла у Платанову 6 и одбијамо да признамо да више нећемо видјети твој осмијех, да те више нећемо чути како збијаш шале на свој и туђи рачун, да те више нећемо слушати како причаш о фудбалу којем си дао живот", истакли су у Бањалучком клубу и додали:
"Напустио си нас у својој 44. години, а нама остаје да памтимо сваки тренутак који си провео на Градском стадиону. Прво као играч, а онда и као тренер који је остварио највећи европски успјех у нашој историји. Памтићемо да си Борцу и Бањалуци дао најбоље од себе и да смо заједно исписали приче за вјечност".
Фудбал
Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца
"Тешко је признати да те више нема. Живот је суров и прерано узима најбоље међу нама. Нама остаје да живиш кроз нас и да преносимо причу о Младену Жижовићу, човјеку, супругу, оцу, брату, сину, тренеру и фудбалеру. Младене, нека ти је вјечна слава, Бањалука и Борац вјечно ће да те памте!", закључили су у Борцу.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
58
22
56
22
48
22
42
Тренутно на програму