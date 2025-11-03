Logo

Ужас: Позлило Жижовићу, срушио се усред утакмице

Курир

03.11.2025

19:48

Тренеру Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу позлило је током утакмице против Младости у Лучанима.

Жижовић се срушио поред терена средином првог полувремена, када је утакмица моментално прекинута.

Играчи су панично дозивали помоћ, а кола хитне помоћи су убрзо стигла, пише "Курир".

Лијечење / Илустративна фотографија

Ставили су га на носила и одвезли у болницу, док су гледаоци аплаудирали у знак подршке 44-годишњем стручњаку.

Меч је послије неколико минута, при резултату 2:0 за Раднички, настављен.

Подсјетимо, Жижовић је од прије десетак дана на клупи тима из Крагујевца замијенио Александра Луковића.

