Ужас: Позлило Жижовићу, срушио се усред утакмице

Тренеру Радничког из Крагујевца Младену Жижовићу позлило је током утакмице против Младости у Лучанима.
Жижовић се срушио поред терена средином првог полувремена, када је утакмица моментално прекинута.
Играчи су панично дозивали помоћ, а кола хитне помоћи су убрзо стигла, пише "Курир".
Ставили су га на носила и одвезли у болницу, док су гледаоци аплаудирали у знак подршке 44-годишњем стручњаку.
Меч је послије неколико минута, при резултату 2:0 за Раднички, настављен.
Подсјетимо, Жижовић је од прије десетак дана на клупи тима из Крагујевца замијенио Александра Луковића.
