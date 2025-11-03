Ухапшен члан ''кавачког клана'' након три године скривања

Извор:
Подгоричанин Данило Бакић /32/, наводно припадник "кавачког клана" ухапшен је данас у Спужу, а полиција је за њим трагала од 2022. године, саопштила је Управа полиције.
"Службеници Одјељења безбједности Подгорица данас су спровели акцију у којој је у Спужу лишен слободе мушкарац чији су иницијали Д.Б. /32/ из Подгорице, члан једне организоване криминалне групе", наведено је у саопштењу.
За овим лицем је Управа полиције 2022. године, расписала међународну потјерницу због кривичног дјела стварање криминалне организације.
Бакић ће у законском року бити предат у надлежност Вишег суда у Подгорици.
