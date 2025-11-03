Запаљен аутомобил истакнутог политичара

Извор:
АТВ
03.11.2025
19:20
Коментари:0
Аутомобил који припада истакнутом посланику њемачке крајње деснице из странке Алтернатива за Њемачку (АфД) запаљен је у раним јутарњим сатима понедјељка испред његове куће, у инциденту који полиција истражује као могући случај подметања пожара.
Бернда Баумана, главног парламентарног координатора АфД-а, полицијски службеници су пробудили око пет сати ујутро како би га обавијестили о пожару испред његове куће, наводи се у саопштењу његове канцеларије.
Приватни видео који је објавио његов тим приказује три потпуно изгорјела возила и четврто с великим оштећењима од ватре.
Друштво
Упаљен аларм: У Српској откривен тифус
Према извјештајима медија, истражиоци вјерују да су починиоци прво запалили једно возило, након чега се ватра проширила на још три оближња аутомобила.
Полиција је потврдила да инцидент третира као сумњу на подметање пожара, али до сада није пронашла никакав траг који би указивао на починиоце.
Brandanschlag auf das Auto von Bernd Baumann. Wir brauchen ein Verbot der Antifa.#Antifa #Baumann pic.twitter.com/dmjd0sbfaV— Jörg Baumann MdL (@BaumannMdL) November 3, 2025
Најновије
Најчитаније
20
20
20
14
20
12
20
11
20
06
Тренутно на програму