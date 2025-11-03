Пас растргао деветомјесечну бебу, није јој било спаса

Извор:
Пас је напао и усмртио деветомјесечну бебу у југоисточном Валесу.
Напад се догодио у недјељу око 18 сати, а на мјесто догађаја одмах је стигла полиција и љекари из Велшке хитне помоћи, али беба је преминула на мјесту догађаја.
Полицајци су саопштили да је пас заплијењен, јавља Скај Њуз.
"Разумијемо да ће овај инцидент изазвати забринутост, али полицајци су на мјесту догађаја и проводе истрагу", рекао је шеф полиције Џон Давиес, пише Дневник.хр.
