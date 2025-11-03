Logo

Пас растргао деветомјесечну бебу, није јој било спаса

Фото: Unsplash

Пас је напао и усмртио деветомјесечну бебу у југоисточном Валесу.

Напад се догодио у недјељу око 18 сати, а на мјесто догађаја одмах је стигла полиција и љекари из Велшке хитне помоћи, али беба је преминула на мјесту догађаја.

Полицајци су саопштили да је пас заплијењен, јавља Скај Њуз.

Policija FBiH

Хроника

Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

"Разумијемо да ће овај инцидент изазвати забринутост, али полицајци су на мјесту догађаја и проводе истрагу", рекао је шеф полиције Џон Давиес, пише Дневник.хр.

