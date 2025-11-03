Logo

Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

Извор:

АТВ

03.11.2025

17:33

Коментари:

0
У Босни и Херцеговини забиљежена је нова саобраћајна несрећа у којој је возач, под утицајем алкохола, повриједио пјешакињу.

Возач је, на путу Аладинићи - Столац, након што је ударио 14-годишњу дјевојчицу побјегао са мјеста несреће, али је брзом акцијом полиције ухваћен.

Саша Поповић

Сцена

Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

"Дана, 1. новембра у 21:40 сати, на локалном путу Аладинићи-Столац, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали возач Б.Ј. (1993) из Стоца и малољетна пјешакиња Г.Ч. (2011). Том приликом задобила је повреде неутрвђеног степена", кажу из МУП-а ХНК.

Према првим информацијама, возач је напустио мјесто догађаја, чиме је прекршио законске одредбе о задржавању након саобраћајне незгоде. Одмах по дојави, припадници полиције МУП-а ХНК-а предузели су хитне мјере у циљу проналаска починиоца.

sudza ukrajina

Свијет

Русија послала јежа у акцију: Снимци обилазе свијет

"Брзим радом полицијских службеника, возач Б.Ј. је убрзо пронађен. Након што су га лишили слободе, извршено је алкотестирање при чему је утврђено присуство алкохола у организму од 2.49 г/кг. На лицу мјеста је извршен увиђај, током којег су прикупљени докази релевантни за даљи ток поступка", додаје се у саопштењу.

Случај је окарактерисан као озбиљно кривично дјело и у току је даља истрага и против њега ће бити предузете одговарајуће законске мјере.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

хапшење

Коментари (0)
