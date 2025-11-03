Малољетник брутално претучен металном шипком

Извор:
У суботу увече на београдском насељу Вождовцу догодио се инцидент у којем је повријеђен малољетник, М. Д. (15).
Напад се одиграо у Кумодрашкој улици, у парку испред Основне школе "Веселин Маслеша", гдје се М. Д. налазио у друштву својих другова.
Према првим информацијама, групи малољетника је пришло неколико непознатих лица. Током сукоба, једно од тих лица је М. Д. задало ударац металном шипком у предјелу главе.
Повријеђени дјечак је одмах транспортован у Ургентни центар ради пружања љекарске помоћи. Након прегледа, дежурни љекари су констатовали да је М. Д. задобио лаке тјелесне повреде.
Након пријаве инцидента, полиција је покренула истрагу. Идентитет нападача за сада није познат, а надлежни органи интензивно раде на расвјетљавању свих околности овог догађаја и проналажењу одговорних лица, пише Телеграф.
