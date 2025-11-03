Logo

Епилог тешке несреће: Подлегао пјешак из Прњавора

АТВ

03.11.2025

11:48

И.Б. из Прњавора, који је повријеђен у саобраћајној незгоди која се догодила у петак, преминуо је на УКЦ Републике Српске.

"Лице И.Б. је услед задобијених повреда 02.11.2025. године преминуло на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", саопштено је из ПУ Бањалука.

Подсјећамо, у петак (31.10) дошло је до саобраћајне незгодне у Прњавору, када је С.П. из овог града "аудијем" ударио пјешака.

"Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 31.10.2025. године извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила око 19,20 часова на магистралном путу МI – 106 у Прњавору, а у којој је учествовало лице С.П. из Прњавора које је управљало путничким возилом марке „Аudi” и пјешак, лице И.Б. из Прњавора. Код лица С.П. испитивањем на присуство алкохола утврђено је присуство од 0,43 g/kg aлкохола у организму", наводе из полиције.

удес

Прњавор

УКЦ Републике Српске

