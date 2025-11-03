Језиви искази: Инспектор малољетницама давао дрогу, полицајци уговарали муштерије

Извор:
Кликс
03.11.2025
07:18
Коментари:0
Двије малољетнице из Тузле су завршиле као жртве проституције, а цијели случај полиција је открила концем јула ове године, док је у августу услиједило саслушање 15-годишњакиња.
Кликс је објавио детаље из исказа жртава, а њихова тачност је потврђена и кроз вјештачења електронских уређаја.
Припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона разбили су организовани ланац подвођења и сексуалног искориштавања двије малољетнице, рођене 2009. године, а које су између осталог боравиле и у прихватилишту Дома за дјецу без родитељског старања у Тузли.
Хроника
Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом
У акцији је ухапшено укупно осам особа, од којих су четири полицијска службеника, као и један универзитетски професор. Ријеч је о инспектору Полицијске управе Калесија Бесиму Копићу, начелнику Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице Миралему Халиловићу те полицајцима из Живиница Јасмину Модрићу и Џеваду Пожегићу.
Такође, ухапшени су и бивши посланик у Парламенту БиХ и универзитетски професор Зијад Јагодић, као и Сулејман Шехић и Недим Авдић. Према детаљима из истраге до којих је дошао Кликс, наводи се мрежа локалних моћника, полицајаца, угоститеља и привредника који су, према исказима жртава, учествовали у трговини људима, злостављању и коруптивној заштити починилаца.
Према исказима жртава, на самом врху се налазио Бесим Копић, који им је уговарао клијенте за сексуалне односе, а цијене су се кретале углавном од 150 до 500 КМ, док је он узимао "провизију" од 50 до 100 КМ.
Малољетнице су у исказима полицији навеле имена особа које су биле укључене у мрежу. Међу њима су Јагодић, Халиловић, Модрић и Пожегић, који су знали на нису пунољетне. Описале су ко их је "штитио од полиције", возио до апартмана и договарао муштерије, давао дрогу и поклонио аутомобил. Тврде да су у апартмане долазили и други полицајци и познате особе из локалне заједнице.
Малољетнице су у више наврата изјавиле и да су биле застрашиване те да ће "завршити у малољетничком затвору", посебно ако не буду слушале Копића, који се хвалио да "има своје људе у полицији".
Према детаљима које Кликс открива из истраге, прва малољетна жртва полицији је у августу испричала да је након бијега из прихватилишта дома у Тузли, као 14-годишњакиња, упознала Бесима Копића, који јој се представио као власник кафића "Феби 1" и "Феби 2" у Калесији, али и као полицијски инспектор.
Она је навела да је њој и њеној пријатељици, иако је знао да су малољетне, првобитно понудио посао у кафићу и смјештај у стану у Калесији, али да је убрзо почео тражити да се изазовно облаче и сједају са гостима.
Она тврди да им је Копић рекао и да морају имати интимне односе са гостима који то буду тражили, али да првобитно морају добити потврду од њега. Такође, жртва је навела да су муштерије за сексуалне услуге првобитно плаћале између 150 и 200 КМ, а на основу "тарифе" коју је управо Копић успоставио.
Према свједочењу, Копић је себи узимао 50 КМ, док је остатак припадао жртви. На основу исказа, прва жртва је имала кориснике сексуалних услуга скоро свакодневно, а дневно су била у питању максимално три клијента. Према њеном признању, сексуални однос са Копићем је имала још првога дана када га је упознала.
Казала је да ју је Копић у кафићу упознао и са Зијадом Јагодићем, представљајући га као адвоката и власника фирме, а који јој може дати много новца. Управо према исказу жртве, први сексуални однос са Јагодићем је имала у приватном апартману "Ин Виво" у Живиницама, у који је аутомобилом марке "BMW X6" довезао Копић.
Као накнаду за услугу, жртва је од Јагодића добила 500 КМ, од чега је 100 марака дала Копићу. Након тога, према наводима жртве, још неколико пута је имала сексуалне односе са Јагодићем и то у споменутом стану у Калесији, а он је на то пристајао иако је знао да је малољетна. За то јој је, како је устврдила, плаћао од 200 до 300 КМ, од чега је Копићу давала по 50 КМ.
Жртва је навела и да јој је Јагодић купио и поклонио аутомобил Ауди А3, а уз то је додатно потврдила и да је њу и њену пријатељицу Копић упознао са више мушких особа, између осталог и са својим колегама, полицијским службеницима, са којима су имале сексуалне односе за новац.
Између осталог, у свједочењу је жртва казала да је Копић упознао и са Миралемом Халиловићем, којег је представио као главног инспектора у Живиницама, наводећи да је са њим четири пута имала сексуални однос те да јој је плаћао 150 КМ, од чега је Бесиму давала по 50 КМ.
Жртва је навела и да је односе са њим имала у приватном апартману "Ин Виво" у Живиницама, у који је Халиловић долазио полицијским аутомобилима марке Шкода у бијелој и плавој боји, као и да су боравили у једној познатој дискотеци у Сребренику.
Жртва је даље казала да је у објекту "Феби" у Калесији упознала и полицајца из Тузле Џевада Пожегића, са којим није имала сексуални однос, иако јој је он нудио 100 КМ, али да је на то пристала њена пријатељица.
Такође, признала је и да ју је Копић даље "увезао" са полицајцем Јасмином Модрићем, са којим је имала односе у једном од апартмана у Живиницама, али да од њега није узимала новац јер је њу и пријатељицу "чувао од полиције", возао и налазио муштерије, али их и штитио чувао од муштерија да их неко не "дира", а да је са њим заједно био и полицајац којем не зна име.
Казала је и да је њу и њену пријатељицу Модрић упознао и са другим полицајцима који су их штитили и "сређивали муштерије", њих оквирно десет, од којих је наплаћивала од 150 до 200 КМ, а Модрићу или његовом колеги је од тога давала 50 или 100 КМ.
Друга жртва, у свом исказу је навела да је њој и њеној пријатељици, након бијега из прихватилишта Дома за дјецу без родитељског старања у Тузли посао у у кафићу понудио конобар, извјесни Шемсо, који их је потом упознао са Копићем. Недуго након тога, како је казала, првобитно је њена пријатељица, а онда и она, имала сексуални однос са Копићем, који јој је нудио и дрогу.
Навела је и да је Копић њој и њеној пријатељици пријетио малољетничким затвором и људима који ће их тамо смјестити, уколико не буду имале сексуалне односе са муштеријама које им је он уговарао. Навела је и да је у односе ступала са муштеријама које јој је Копић налазио, по цијени од 300 до 500 КМ, а да је пола износа њему давала. Осим у апартману у Калесији, према наводима жртве, односе је имала и у апартману који се налази у близини бензинске пумпе на путу према Зворнику, а на локацију ју је управо Копић одвозио аутомобилом "BMW X6" црне боје.
Хроника
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама
Даље је навела да је Копић уговарао и муштерије које су власници, односно газде фирми, а да су биле и особе из иностранства те његови рођаци. Потврдила је и наводе првобитне жртве, односно своје пријатељице, да их је Копић упознао са Халиловићем, према којем су морале бити добре, јер ће им добро плаћати и "набацивати" друге колеге.
Ословљавајући их именима, жртва је казала да је сексуалне односе с Миралемом имала у апартману у Калесији и у апартману "Ин Виво" у Живиницама те да јој је платио. Казала је и да ју је Бесим довозио до апартмана "Ин Виво", гдје би она изнајмила апартман, раднику на бензинској пумпи "Ин Виво" би дала своју личну карту, он би је уписао, Бесим би јој дао новац за апартман, а затим би дошао Миралем у апартман број 11.
Такође је казала и да је у апартмане "Ин Виво" долазила и са пријатељицом, која је ту имала сексуалне односе са Миралемовим колегом, у једној соби, док је она са Миралемом била у другој. Рекла је и да ју је Миралем упознао са Јасмином Модрићем, полицајацем из Живиница те да јој је рекао да ће он штитити њу и пријатељицу. Додала је да су имале однос са Јасмином, а да је о свему био упознат Бесим, јер како је рекла, Бесим, Миралем и Јасмин су се пред њима договарали.
Према њеној изјави, Модрић јој је такође налазио муштерије, своје колеге из Живиница те да је са њима била у "Ин Виво" апартманима, да ју је он довозио ту или би та муштерија долазила по њу, али и да је Модрић чекао у кафићу, а након што заврши са муштеријом, пола износа од 300 или 400 КМ би давала њему.
Хроника
Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих
Казала је и да је односе имала са Зијадом Јагодићем, за којег је рекла да је адвокат из Живиница, нагласивши да су обје са њим биле интимне те да је плаћао 700 или 800 КМ, а да је пола од тог износа давала Бесиму. Рекла је да се то догађало у апартману у Вишћи, а да је Јагодић поклонио њеној пријатељици ауто Ауди црне боје.
Навела је и да су се њих двије возиле у том ауту и да су када их заустави полиција звале Бесима, Миралема или Јасмина, након чега их је полиција пуштала. Даље је казала да је њеној пријатељици Копић давао дрогу спид, а да јој је то набављао извјесни Талих, односно особа имена Сулејман који је власник продавнице аутодијелова у Живиницама.
Казала је и да је управо у тој продавници спавала скупа с пријатељицом, да су имале сексуалне односе са истим више пута и да им је за то плаћао 150 до 250 КМ. Казала је и да им је извјесни Талих договарао друге муштерије, нагласивши да је међу њима био и полицајац из Тузле Џевад Пожегић, са којим су се састајале у собама "Дискреција".
Иначе, тачност исказа малољетница истражитељи су утврдили вјештачењем, односно анализом њихових мобилних телефона. Анализом садржаја утврђено је да се налазе меморисани бројеви телефона Бесима Копића, Недима Авдића, конобара Шемсе, Џевада Пожегића те Талих ауто дијелови. У листама позива су евидентирани бројеви споменутих особа.
Такође, пронађени су и одређени "screenshoti" који потврђују наводе из свједочења жртава, као и поједине фотографије које би се могле довести у везу са исказима. Такође, у мобилним телефонима истражиоци су пронашли и видео садржаје, гласовне поруке, фотографије те Вибер и "Whatsapp" комуникације.
Најновије
Најчитаније
09
12
08
59
08
54
08
51
08
49
Тренутно на програму