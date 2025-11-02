Logo

Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом

Извор:

АТВ

02.11.2025

20:33

Коментари:

0
Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом

Ухапшени сарајевски полицајац Амар Турчало осумњичен је да је у октобру ове године имао сексуални однос са малољетном особом због чега је предат у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

Други полицајац ухапшен заједно са Турчалом је пуштен на слободу јер не постоји основ сумње да је учествовао у инкриминирајућим радњама.

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево током ноћи су ухапсили два полицијска службеница Управо полиције МУП КС.

На терет им се стављало кривично дјело Полно узнемиравање, а другог за кривично дјело Пола злоупотреба дјетета старијег од 15 година.

