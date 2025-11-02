Logo

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

02.11.2025

15:11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

У петак, 31. октобра, у Двор-у догодила се бизарна саобраћајна несрећа. Возач (58) је око 20:45 часова својим аутомобилом ударио у ограду граничне полицијске станице, а затим побјегао са мјеста догађаја, саопштила је сисачко-мославачка полиција.

Несрећу је изазвао возећи уназад. Иако је покушао да побјегне, полиција га је убрзо пронашла. Полиција каже да је мушкарац био видљиво под утицајем алкохола, али је одбио алкотест.

Возач је ухапшен и приведен надлежном Општинском суду. Кажњен је са 960 евра, као и заштитном мјером забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од два мјесеца.

