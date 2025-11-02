Logo

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:

СРНА

02.11.2025

14:48

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

Захлађење са кишом очекује сутра Републику Српску и Федерацију БиХ.

Ујутро ће доћи до захлађења са јачом кишом и вјетром на сјеверу и западу. Слабе падавине очекују се понегдје на југу, док ће на истоку ће бити суво уз сунчане периоде и знатно топлије. Током дана киша ће се премјештати и ка истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У послијеподневним и вечерњим часовима очекује се престанак падавина уз постепено разведравње.

Снијег- Србија-03102025 (3)

Друштво

Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

Јутарња температура ваздуха од 10 до 19 степени, а дневна од четири до 11, а у вишим предјелима од нула степени Целзијусових.

Вјетар ће ослабити у већини предјела, само ће у Херцеговини по подне јачати бура.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у централним и западним подручјима претежно облачно вријеме, а у осталим предјелима сунчано уз умјерену облачност.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Вишеград 14, Фоча и Чемерно 15, Рудо и Зеница 16, Калиновик, Шипово и Ливно 17, Гацко, Соколац и Јајце 18, Хан Пијесак и Сарајево 19, Сребреница, Билећа и Мркоњић Град 20, Рибник и Бугојно 21, Требиње и Добој 22, Бијељина, Мостар и Тузла 23, Приједор, Србац, Нови Град и Сански Мост 24, Бањалука 25 степени Целзијусових.

