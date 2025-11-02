Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
СРНА
02.11.2025
14:48
Захлађење са кишом очекује сутра Републику Српску и Федерацију БиХ.
Ујутро ће доћи до захлађења са јачом кишом и вјетром на сјеверу и западу. Слабе падавине очекују се понегдје на југу, док ће на истоку ће бити суво уз сунчане периоде и знатно топлије. Током дана киша ће се премјештати и ка истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У послијеподневним и вечерњим часовима очекује се престанак падавина уз постепено разведравње.
Јутарња температура ваздуха од 10 до 19 степени, а дневна од четири до 11, а у вишим предјелима од нула степени Целзијусових.
Вјетар ће ослабити у већини предјела, само ће у Херцеговини по подне јачати бура.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у централним и западним подручјима претежно облачно вријеме, а у осталим предјелима сунчано уз умјерену облачност.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Вишеград 14, Фоча и Чемерно 15, Рудо и Зеница 16, Калиновик, Шипово и Ливно 17, Гацко, Соколац и Јајце 18, Хан Пијесак и Сарајево 19, Сребреница, Билећа и Мркоњић Град 20, Рибник и Бугојно 21, Требиње и Добој 22, Бијељина, Мостар и Тузла 23, Приједор, Србац, Нови Град и Сански Мост 24, Бањалука 25 степени Целзијусових.
