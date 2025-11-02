За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит

02.11.2025
У посљедњих пет година готово 2.000 возача у Републици Српској морало је поново полагати испит из познавања прописа о безбједности саобраћаја, јер су због прекршаја изгубили право на управљање возилом.
Да број возача који се враћају у клупе ауто-школа из године у годину расте показују и подаци Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
''Ове године на провјеру познавања саобраћајних прописа послато је већ 235 возача, док је лани на поновно полагање ишло њих 427. У 2023. години 430 возача је ишло на поновну провјеру, а годину раније 345. Право на управљање возилом 2021. године изгубило је 354, а 2020. године 182 возача'', рекли су из МУП-а за Глас Српске.
Како су навели, возачу који у периоду од годину дана скупи десет казнених поена надлежни орган за издавање возачке дозволе привремено му је одузима и упућује га на провјеру познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима.
Када је ријеч о почетницима, ако у прве двије године направе прекршаје и скупе четири казнена бода, дозволу поништава надлежни орган, а лице стиче право на управљање тек након поновног полагања испита - навели су из полиције. Додали су да су најчешћи разлози због којих возачи остају без дозволе прекорачење брзине, вожња под дејством алкохола, некоришћење безбједносног појаса и истек важења регистрације возила.
''Према Закону о основама безбједности саобраћаја, лице које управља возилом иако му је то забрањено, може бити кажњено новчаном казном од 400 до 1.000 КМ, уз забрану управљања од два до шест мјесеци и два казнена бода'', истакли су у МУП-у.
Предавач и инструктор у ауто-школи "Волан" из Бањалуке Миленко Станетић казао је за Глас Српске да у њиховој школи број кандидата који су остали без возачке дозволе није драстично мијењан претходних година.
''Некада их буде мање, некада више, али годишње просјечно десетак возача буде враћено на поновно полагање возачког испита'', казао је Станетић.
Како је навео, то су углавном млади возачи који су скупили више од четири казнена бода, али има и оних искуснијих који полажу само тестове.
''Читав процес, нарочито за нове возаче који полажу и теорију и вожњу, траје око мјесец. Сви углавном кроз то прођу без потешкоћа, јер су свјесни шта су направили па се више и посвете'', додао је Станетић и навео да проблем генерално није у младим возачима, већ оним старијим, који им на путу дају лош примјер понашања.
Са друге стране, инструктор ауто-школе "Семафор" из Дервенте Драго Ђукић рекао је за Глас да је све више возача, нарочито младих, који морају на поновно полагање возачког испита.
''Имамо двије врсте повратника, стари возачи који полажу само теоретски дио, ако су накупили десет бодова и млади који полажу све испочетка након скупљена четири бода'', казао је Ђукић. Сматра да систем бодовања није фер, јер се, како каже, не прави разлика између тежих и лакших прекршаја.
''Уколико возач направи прекршај који стварно угрожава безбједност на путу, треба да полаже све од почетка, али ако је нешто блаже, треба направити разлику'', навео је Ђукић и додао да би млади возачи требало да имају барем праг од шест бодова у пробном периоду, а не четири.
Истакао је да су најчешћи прекршаји због којих возачи добијају бодове прекорачење брзине, вожња под дејством алкохола, некоришћење појаса и употреба мобилног телефона током вожње.
Не мањка ни жена, наводи Ђукић, које су остале без дозволе, али ипак у томе предњаче млађи припадници јачег пола.
''Кад прођу поново теорију, прву помоћ и вожњу, више пазе у саобраћају. На крају, сви научимо на својим грешкама'', закључио је Ђукић.
Подаци МУП-а показују да у Српској чак 138.917 возача има дуг због неплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, у укупном износу од 19,5 милиона КМ.
''Највећи појединачни дугови евидентирани су код возача у Источном Сарајеву и то 45.130 КМ, у Језеру 43.794 КМ, Приједору 43.465 КМ, Добоју 40.258 КМ, Бијељини 33.815 КМ и Бањалуци 33.091 КМ'', рекли су из полиције и додали да возачи који не измире новчане казне не могу регистровати возило, продужити регистрацију, промијенити власника возила нити добити нову возачку дозволу.
