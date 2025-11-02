Уживајте у недјељи: Данас сунчано и топло, увече наоблачење

Извор:
СРНА
02.11.2025
09:16
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло уз сунчане периоде и постепено наоблачење од југа и запада, које ће понегдје у тим крајевима донијети слабу кишу.
Током наредне ноћи на сјеверозападу ће почети јача киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 18 до 25, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
Ујутру ће дувати слаб вјетар, по подне умјерен до јак јужних смјерова. На крајњем сјеверу вјетар остаје слаб.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос у централним, сјеверним и западним подручјима преовладава умјерено до претежно облачно, а у осталим крајевима сунчано уз малу до умјерену облачност. Око ријека и по котлинама има слабе магле.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Соколац минус три, Фоча, Калиновик, Шипово и Зеница четири, Хан Пијесак, Билећа, Рудо и Сребреница пет, Сарајево и Тузла шест, Бијељина, Приједор и Србац седам, Бањалука, Добој, Мркоњић Град, Нови Град и Чемерно осам, Кнежево, Рибник и Мостар девет, Требиње 10 степени Целзијусових.
