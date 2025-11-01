Сутра је дан за помирења: Испоштујте ове обичаје у част светитеља Артемија Атиохијског

01.11.2025
21:20
Коментари:0
Српска православна црква сутра слави Светог великомученика Артемија Антиохијског, чије име одјекује кроз вијекове као симбол храбрости и непоколебљиве вјере у Христа. Артемије је страдао због своје посвећености хришћанству, оставивши за собом причу која и данас инспирише вјернике.
Артемије је рођен у 4. веку и младост је провео као управник имовине цара Констанција. Под утицајем цара Константина Великог, примио је хришћанство и наставио да служи Констанцију, сину покојног цара. Када је на престо дошао Јулијан Одступник, познат по прогону хришћана, Артемије је и даље показивао поштовање према новом владару.
Придружио се царској војсци у Антиохији и био свједок мучења хришћанских исповједника Евгенија и Макарија. Када је чуо Јулијанове ријечи против Христа, Артемије га је директно упитао зашто поступа нечовјечно, тврдећи: "Христова јачина и сила непобједиве су и несавладиве."
Друштво
Данас су Митровске задушнице, ове ствари би сви вјерници требало да ураде
Према предању, цар Јулијан је због Артемијевих ријечи наредио мучење и затварање. Ипак, Артемије није посустајао – прорекао је Јулијанову смрт, што се и догодило. Цар је Артемију одсјекао главу 362. године, а сам Јулијан је страдао годину дана касније, испунивши Артемијево пророчанство.
Друштво
Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања
У Српској православној цркви, Свети Артемије се слави 20. октобра по јулијанском, односно 2. новембра по грегоријанском календару. Најпознатији обичај везан за овај дан јесте помирење. Вјерници верују да онај ко је у сукобу са ближњима треба да позове на помирење како би избјегао гњев светитеља.
На овај дан, у домовима и црквама, евоцира се сјећање на Артемијеву храброст и посвећеност, али и подсјећа на снагу опроштаја и заједништва међу људима.
(Она.рс)
Друштво
2 д0
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Друштво
4 д0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму