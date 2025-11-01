Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

Извор:
Најава потпуне забране кориштења мобилних телефона у хрватским основним школама скренула је пажњу на учионице код нас. Док се у региону расправља о радикалним мјерама, поједине бањалучке школе већ су пронашле компромис између технологије и дисциплине.
У Основној школи ''Бранко Ћопић“ у Бањалуци телефони су од прошле године искључени током часа. На почетку наставе ученици их одлажу на наставничку катедру и преузимају тек када звоно означи крај.
''У периоду малих и великих одмора могу да користе, али током трајања наставе не. Пратећи ситуацију у региону ми сматрамо да нема простора кориштењу телефона'', рекла је Свјетлана Цакић, директор ОШ ''Бранко Ћопић''.
Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?
Потпуна забрана кажу није једноставна за спровођење, јер су телефони данас често и средство комуникације с родитељима посебно код млађих ученика. Ипак, додају, овакав начин рада донио је већу дисциплину, концентрацију и лакшу организацију часа.
“Нема посебног мјеста кориштењу телефона у вријеме наставе, одјељенске старјешине су у сталном контакту са родитељима и све им јављају... Телефони дјеци само одвлаче пажњу. Лакше је откад се примјењује ова одлука'', казала је Свјетлана Цакић, директор ОШ ''Бранко Ћопић''.
Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила
Без телефона час изгледа другачије. Ученици више сарађују, разговарају, уче да слушају једни друге. Наставници примјећују промјену, пажња траје дуже, а радна атмосфера постаје природнија.
“У сваком случају неопотреба телефона доводи до повећања пажње, утиче на усресређеност ученика на саме задатке од стране наставника'', казала је Јелена Марковић, наставник ОШ ''Бранко Ћопић''.
Став струке је да свака забрана има смисла само ако је праћена објашњењем. Дјецу, кажу, не треба учити послушности, већ разумијевању правила. Када схвате сврху, телефони престају бити проблем, а постају алат који се користи с мјером.
“Паметније би било да се ради на отклањању девијантних порива дјеце у кориштењу друштвених мрежа и да уколико постоје основе онда са се изрекну мјере забране”, казао је Владимир Васић, социолог.
Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?
Док неке школе бирају потпуне забране, друге компромис. Суштина је иста учионица је простор знања, не нотификација. Дјецу не треба одвајати од технологије, већ их научити да је користе паметно. Да они управљају телефоном, а не телефон њима.
