Петровић: У понедјељак ћемо пребацити потребан новац за наставак радова у РиТЕ Угљевик

Електропривреда има уређен међусобни економски однос са РиТЕ Угљевик предузећем, и ми откупљујемо сву енергију коју они производе за наше грађане и за привреду Републике Српске, рекао је в.д. генералног директора Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
''У том контексту до данашњег дана Електропривреда Републике Српске је тренутно у претплати код овог предузећа, око 25 милиона КМ'', рекао је Петровић.
Међутим, додаје он, без обзира на то циљ је да овај наш производни објекат буде у функцији до краја радног вијека .
''Ми ћемо у понедјељак пребацити потребан новац за наставак њихових радова који ће бити додатно издвајање и додатни аванс за ово предузеће'', рекао је Петровић реагујући на штрајк рудара у Угљевику.
Када је ријеч о самом стању угља, Петровић наводи да се врло брзо очекује да се изврши комплетно преузимање од стране Гас-Реса концесије Комсар, пише РТРС.
''Након тога потребно је да РиТЕ Угљевик усагласе односе са овим предузећем како би РиТЕ Угљевик могле да функционишу несматено 25 година'', додао је он.
