Logo

Петровић: У понедјељак ћемо пребацити потребан новац за наставак радова у РиТЕ Угљевик

01.11.2025

15:32

Коментари:

2
Петровић: У понедјељак ћемо пребацити потребан новац за наставак радова у РиТЕ Угљевик

Електропривреда има уређен међусобни економски однос са РиТЕ Угљевик предузећем, и ми откупљујемо сву енергију коју они производе за наше грађане и за привреду Републике Српске, рекао је в.д. генералног директора Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.

''У том контексту до данашњег дана Електропривреда Републике Српске је тренутно у претплати код овог предузећа, око 25 милиона КМ'', рекао је Петровић.

Међутим, додаје он, без обзира на то циљ је да овај наш производни објекат буде у функцији до краја радног вијека .

''Ми ћемо у понедјељак пребацити потребан новац за наставак њихових радова који ће бити додатно издвајање и додатни аванс за ово предузеће'', рекао је Петровић реагујући на штрајк рудара у Угљевику.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Када је ријеч о самом стању угља, Петровић наводи да се врло брзо очекује да се изврши комплетно преузимање од стране Гас-Реса концесије Комсар, пише РТРС.

''Након тога потребно је да РиТЕ Угљевик усагласе односе са овим предузећем како би РиТЕ Угљевик могле да функционишу несматено 25 година'', додао је он.

Подијели:

Тагови:

Лука Петровић

RiTE Ugljevik

Електропривреда Републике Српске

ugalj

štrajk rudara

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

Друштво

"Ако ТЕ Угљевик и Гацко нису на мрежи, то нас дневно кошта око три милиона КМ"

2 ч

1
ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

Економија

ТЕ Гацко испала из система, рудник Угљевик од синоћ у штрајку

6 ч

0
Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности

Друштво

Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности

4 д

0
Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

Градови и општине

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

4 д

0

Више из рубрике

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Република Српска

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

1 ч

1
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска веома добро разумјела ставове Савјета безбједности

2 ч

1
Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

Република Српска

Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

4 ч

0
БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

Република Српска

БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner