Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности

Његово високопреосвештенство архиепископ и митрополит зворничко-тузлански Фотије пожелио је данас на прослави крсне славе општине Угљевик-Свете Петке Параскеве да ова општина постане град.
"Желимо да Угљевик и службено буде град јер то заслужује. Угљевик је мјесто сабирања, заједништва и улагања гдје млади остају у свом крају, привржени вјери и Цркви својој а ми смо управо сједиште намјесништва угљевичко-јањског премјестили у Угљевик", поручио је Фотије.
Честитао је славу грађанина, руководству и начелнику Угљевика Драгану Гајићу уз напомену да ова општина има ново руководство са пуно енергије које жели да ради и гради.
Упозорио је митрополит Фотије да је важно ријешити питање статуса Републике Српске и очувати је у цјелости као и све људе који живе у њој.
"За Републику Српску дато је више од 30.000 живота", нагласио је Фотије.
У угљевичком храму Преподобне мати Параскеве митрополит Фотије служио је Свету архијерејску литургију са епископом Џинџе и Источне Уганде Силвестером, након чега је кренула литија улицама Угљевика и прослављена крсна слава ове општине као и храма уз јубилеј, 25 година од његовог освећења.
Митрополит Фотије уручио је архијерејску похвалницу начелнику Угљевика Драгану Гајићу за љубав и несебичну помоћ Српској православној Црквеној општини Угљевик.
Начелник Гајић је честитао суграђанима заштитницу и славу Свету Петку и истакао да ова светковина подсјећа да нас је вјера одржала и да заиста њој од свег срца, и у овако свечаним приликама кажемо велико хвала.
Посебно је захвалио митрополиту Фотију на дивном односу према општини Угљевик и у знак захвалности и сјећање на данашње молитвено сабрање поклонио му панагију.
"И сигуран сам да, носећи жар вјере у себи, можемо да се изборимо и са највећим изазовима и да створимо још боље услове за живот и рад а самим тим за опстанак, останак и добру перспективу наших младих нараштаја", поручио је Гајић.
Честитајући славу Гајић је суграђанима пожелио да остваре све жељене успјехе у својим породицама, уз само одговоран и поштен рад као што су то и до сада чинили уздајући се увијек уз Божју помоћ и помоћ и подршку заштитнице којој се у част светкује.
