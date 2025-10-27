"Штадтбилд" је ријеч изговорена 14. октобра - промијениће Њемачку

Извор:
Вечерњи.хр
27.10.2025
15:53
Коментари:0
Канцелар Фридрих Мерц упозорио је да су илегални мигранти који крше њемачке законе промијенили „слику града“, што је изазвало огорчење љевице и протесте широм земље.
Једна једина ријеч окренула је Њемачку наглавце — „Штадтбилд“. Ријеч коју је 14. октобра изговорио њемачки канцелар Фридрих Мерц, а која се преводи као „слика града“ или „градски пејзаж“, изазвала је буру и појачала поларизацију друштва. Канцелар Мерц, из Демохришћанске уније (ЦДУ), том ријечју је желио упозорити на проблем илегалних миграната који су, како је навео, промијенили „слику њемачких градова“ и повећали „несигурност на улицама“. Мерц је додао да његова влада исправља претходне пропусте у миграционој политици и да ради на повећању депортација илегалних миграната како би се вратила сигурност на улице. „Наравно, још увијек имамо тај проблем у слици града, и зато савезни министар унутрашњих послова сада спроводи повратке у врло великом обиму“, рекао је канцелар.
Не одустајући од своје изјаве о несигурности у друштву због промјене слике њемачких градова, Мерц је прошле седмице новинару који га је питао да ли жели ревидирати своју изјаву или се извини, одговорио: „Немам шта да повучем, управо супротно.“ Канцелар и предсједник ЦДУ-а потом је новинару поставио протупитање: „Не знам имате ли дјецу, а међу њима и кћери? Питајте своје кћери, не сумњам да ћете добити прилично гласан и јасан одговор. Немам се за шта извинити; напротив, наглашавам да морамо нешто промијенити.“
Мерцова изјава изазвала је бијес љевице и покренула протесте на улицама њемачких градова. Под слоганом „Ми смо слика града!“ у многим њемачким градовима током викенда окупиле су се хиљаде људи који су канцелара оптужили да „шири расизам“.
„Заједно против расизма и подјела“, „Мерц, ван из наше слике града!“, „Мерц жели сиво, ми желимо шарено“, „Фридрих, оно што узнемирује сте ти и твој расизам!“ — неки су од натписа са транспарената на протесту у Хамбургу, на којем се, по подацима полиције, окупило 2.650 људи, а по процјенама организатора — 10.000. Организатори протеста, странка Љевица и еколошки покрет „Петци за будућност“, оптужили су канцелара да ради у корист крајње десне Алтернативе за Њемачку (АфД). „ЦДУ подивља – и са сваким новим десничарским слоганом, канцелар Мерц додатно добија на наклоности АфД-а“, поручила је Љевица.
Економија
Економска криза тресе Њемачку?
Вођа посланичког клуба АфД-а у Хамбургу Дирк Нокеман одмах је реаговао: „Огорчени по професији поново излазе на улице из измишљеног разлога. Па ипак, свако ко хода нашим градовима отворених очију зна: од 2015. наша земља постала је мање сигурна, а многе хамбуршке улице ноћу су забрањена подручја.“ У Бону су разбијена стакла на просторијама ЦДУ-а уз натпис „Мјере за уљепшавање слике града“.
Друштво
Срушен надвожњак у Трну
„Недавне изјаве господина Фридриха Мерца, који је говорио о проблему у слици града, дубоко су погодиле многе од нас“, рекла је представница једне афганистанске женске удруге у Магдебургу. „Такве ријечи наводе људе који су годинама дио овог друштва да се осјећају као да их се још увијек доживљава као другачије или странце“, додала је. „О политичким мјерама може се расправљати, али проглашавати људе проблемом прелази границу, господине Мерц“, упозорио је представник сиријско-њемачке културног удружења у Хилдесхајму у Доњој Саској. У Леверкузену је одржано бдење, а протести су организовани и у Триру, Бремену, Хановеру, Аугсбургу, Манхајму, Зигбургу, Нирнбергу, Хернеу, као и у Мерцовом родном граду Арнсбергу.
Економија
Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице
Канцелар Мерц понавља да је говорио искључиво о мигрантима који немају статус сталног боравка, који не раде и који се не придржавају њемачких закона и правила. Његова изјава, упркос протестима, добила је значајну подршку јавности: према анкети ЗДФ Политбарометра, 63 одсто грађана сложило се с тврдњом предсједника ЦДУ-а да градови имају велике проблеме с мигрантима без сталног боравка, који су незапослени и крше законе. С њим се не слаже 29 одсто анкетираних Њемаца, пише Вечерњи.хр.
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму