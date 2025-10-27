Logo

Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

27.10.2025

15:49

Коментари:

0
Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

Највећи раст цијена пице у Европи забиљежен је у Хрватској, док су у Луксембургу, Данској и Ирској трошкови ове популарне хране чак и пали. На нивоу Европске уније просјечно поскупљење износило је 1 одсто, што указује на успоравање инфлације у сектору хране и угоститељства.

Хрватска на врху листе поскупљења

Према подацима Еуростата, просјечна цијена пице у Европи значајно се промијенила између августа 2024. и августа 2025. године, пратећи шире инфлаторне трендове и раст трошкова у прехрамбеној индустрији.

Највеће поскупљење забиљежено је у Хрватској, гдје је пица поскупила за 7,2 одсто, чиме се та земља нашла на врху европске листе по расту цијена у овој категорији.

Иза Хрватске слиједе Летонија са растом од 6,6 одсто и Мађарска са 5,3 одсто.

Pica 1

Свијет

Пица хат затвара 68 ресторана

Енергенти и сировине подигли трошкове

Раст цијена пице примијећен је и у Грчкој, Румунији и Чешкој, што се, према аналитичарима, дјелимично може објаснити повећањем трошкова енергије, логистике и основних сировина – прије свега пшенице и сира.

Ови фактори директно погађају угоститељски сектор, који се већ дуже вријеме суочава с растом оперативних трошкова и недостатком радне снаге.

Pica 1

Савјети

Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

У западној Европи- појефтињење

Најизраженији пад забиљежен је у Луксембургу (-2,9%), Данској (-2,4%) и Ирској (-1,8%), док је Њемачка, као једно од највећих тржишта хране у ЕУ, забиљежила умјерени пад цијена од 1,2 одсто.

Такви подаци, према аналитичарима, указују на стабилизацију потрошачких цијена и слабљење инфлаторних притисака у западноевропском прехрамбеном сектору.

Pica 1

Регион

У Риму скупља пица без парадајза: ''Платила сам додатних 1,5 евра за нешто што нисам ни јела''

Инфлација у ЕУ и даље присутна, али слаби

На нивоу Европске уније, просјечно поскупљење пице износило је 1 одсто.

Иако инфлација у сегменту хране и угоститељства и даље постоји, подаци показују да је темпо раста цијена успорен у односу на претходну годину.

Ови показатељи су важни и за угоститеље и произвођаче хране, јер одражавају промјене у потрошачкој моћи и трошковима пословања на јединственом тржишту Европске уније.

(Пословни дневник)

Подијели:

Тагови:

Пица

Инфлација

Evropska unija

rast cijena

Хрватска

ugostiteljski objekti

ugostitelji

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уз ову методу загријавања пица ће имати препознатљиву хрскаву корицу и сочни сир

Савјети

Уз ову методу загријавања пица ће имати препознатљиву хрскаву корицу и сочни сир

5 мј

0
Ово су двије најскупље пице на свијету: Вриједне више од милијарду долара

Занимљивости

Ово су двије најскупље пице на свијету: Вриједне више од милијарду долара

5 мј

0
Пица од макарона – брз и укусан рецепт

Савјети

Пица од макарона – брз и укусан рецепт

8 мј

0
Подигли цијену пице да би гости престали да је наручују

Занимљивости

Подигли цијену пице да би гости престали да је наручују

9 мј

0

Више из рубрике

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

Економија

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

5 ч

1
паре, новац, марке

Економија

Српска у "зеленом": Колики је јавни дуг у односу на друге земље

5 ч

0
Грађани пред новим ударом: Стиже још једно поскупљење

Економија

Грађани пред новим ударом: Стиже још једно поскупљење

6 ч

0
Чувени теренац напушта тржиште Европе

Економија

Чувени теренац напушта тржиште Европе

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner