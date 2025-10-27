Ова земља на Балкану биљежи највећи раст цијене пице

27.10.2025
15:49
Коментари:0
Највећи раст цијена пице у Европи забиљежен је у Хрватској, док су у Луксембургу, Данској и Ирској трошкови ове популарне хране чак и пали. На нивоу Европске уније просјечно поскупљење износило је 1 одсто, што указује на успоравање инфлације у сектору хране и угоститељства.
Према подацима Еуростата, просјечна цијена пице у Европи значајно се промијенила између августа 2024. и августа 2025. године, пратећи шире инфлаторне трендове и раст трошкова у прехрамбеној индустрији.
Највеће поскупљење забиљежено је у Хрватској, гдје је пица поскупила за 7,2 одсто, чиме се та земља нашла на врху европске листе по расту цијена у овој категорији.
Иза Хрватске слиједе Летонија са растом од 6,6 одсто и Мађарска са 5,3 одсто.
Раст цијена пице примијећен је и у Грчкој, Румунији и Чешкој, што се, према аналитичарима, дјелимично може објаснити повећањем трошкова енергије, логистике и основних сировина – прије свега пшенице и сира.
Ови фактори директно погађају угоститељски сектор, који се већ дуже вријеме суочава с растом оперативних трошкова и недостатком радне снаге.
Најизраженији пад забиљежен је у Луксембургу (-2,9%), Данској (-2,4%) и Ирској (-1,8%), док је Њемачка, као једно од највећих тржишта хране у ЕУ, забиљежила умјерени пад цијена од 1,2 одсто.
Такви подаци, према аналитичарима, указују на стабилизацију потрошачких цијена и слабљење инфлаторних притисака у западноевропском прехрамбеном сектору.
На нивоу Европске уније, просјечно поскупљење пице износило је 1 одсто.
Иако инфлација у сегменту хране и угоститељства и даље постоји, подаци показују да је темпо раста цијена успорен у односу на претходну годину.
Ови показатељи су важни и за угоститеље и произвођаче хране, јер одражавају промјене у потрошачкој моћи и трошковима пословања на јединственом тржишту Европске уније.
(Пословни дневник)
