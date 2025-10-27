Logo

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

27.10.2025

11:40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ
Фото: АТВ

Социјални партнери договорили су најнижу плату за идућу годину.

Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Данијел Егић.

"Најнижа нето плата са трогодишњом средњом стручном спремом износиће 1.050 КМ, четворогодишња средња стручна спрема 1.100, виша стручна спрема износиће 1.350, док је најнижа плата за високу стручну спрему предвиђена у износу од 1.450 КМ", рекао је Егић.

