Нове мјере на бензинским пумпама: Ово више нећете куповати без личне карте

Од 1. октобра 2025. на бензинским пумпама у Холандији важиће нова правила за провјеру старосне доби. Свако ко жели да купи цигарете мораће обавезно да покаже личну карту, без обзира на то колико има година.
Ова мјера није нови закон, већ резултат договора више струковних удружења, донијетог након бројних притужби на досадашњи систем. И раније су запослени морали да провјеравају да ли купци имају најмање 18 година, али је то често доводило до расправа и сукоба са купцима. Зато су се удружења БОВАГ, ВЕМОБИН, НОВЕ и Дриве сагласила да уведу јединствено правило: од 1. октобра 2025. без доказа о старости – нема продаје дувана, чак ни ако купац очигледно делује старије.
Према саопштењу удружења БОВАГ, нова правила требало би да олакшају посао запосленима и спријече сукобе.
"Јединствена провера старости спрјечава свађе и обезбјеђује већу сигурност у свакодневном раду", наводи се у изјави. Провјера се може обавити помоћу важећег идентификационог документа или дигиталним путем.
Ова мјера дио је дугорочне стратегије холандске владе за смањење употребе дувана. Продаја цигарета у супермаркетима забрањена је још 2024. године, а од 2030. ни бензинске пумпе неће смети да продају дуванске производе. Након тога, цигарете ће моћи да се купе искључиво у специјализованим продавницама.
Циљ постепених ограничења јесте драстично смањење броја пушача у земљи. Влада, поред забрана продаје, рачуна и на повећање пореза и ограничење оглашавања. Представници индустрије очекују да ће се обавеза показивања личне карте сама укинути до 2030. године, када пумпе више не буду продавале цигарете.
Нова правила изазвала су негодовање међу грађанима, нарочито међу старијима, који сматрају да је понижавајуће што и они морају да показују документ. Власници пумпи, с друге стране, истичу да је приоритет заштита запослених, јер они који не поштују нова правила ризикују новчане казне.
Пропис важи и за туристе из Њемачке и других земаља – свако ко жели да купи цигарете у Холандији мора да има личну карту при руци. За куповину горива или других производа та обавеза не важи.
