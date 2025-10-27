Без гријања више бањалучких насеља

Извор:
Данас ће без гријања због санације кварова на дистрибутивној мрежи остати више насеља у Бањалуци.
Гријања неће бити у дијелу насеља Филиповића поље и дијеловима улица Калемегданска, Цара Лазара, Книнска, Светозара Марковића, Милана Карановића, Васе Пелагића, Николе Пашића, Краља Петра II и Вождовачка.
"Све расположиве екипе су на терену, како би у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке", саопштено је из "Еко топлана".
Кориснике моле за стрпљење и захваљују на разумијевању.
