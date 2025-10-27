Logo

Без гријања више бањалучких насеља

Извор:

АТВ

27.10.2025

08:48

Коментари:

0
Радијатор гријање
Фото: Pexels

Данас ће без гријања због санације кварова на дистрибутивној мрежи остати више насеља у Бањалуци.

Гријања неће бити у дијелу насеља Филиповића поље и дијеловима улица Калемегданска, Цара Лазара, Книнска, Светозара Марковића, Милана Карановића, Васе Пелагића, Николе Пашића, Краља Петра II и Вождовачка.

"Све расположиве екипе су на терену, како би у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке", саопштено је из "Еко топлана".

Кориснике моле за стрпљење и захваљују на разумијевању.

облачно-временска прогноза

Друштво

Ево гдје се данас очекују падавине

Подијели:

Таг:

grijanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

Бања Лука

У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

4 ч

0
Док позивају на јединство, странке им се осипају

Бања Лука

Док позивају на јединство, странке им се осипају

16 ч

10
У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

Бања Лука

У Бањалуци одржана конвенција Покрета Сигурна Српска

19 ч

2
"Градска власт је показала да су и насилни"

Бања Лука

"Градска власт је показала да су и насилни"

1 д

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner