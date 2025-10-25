Logo

"Градска власт је показала да су и насилни"

25.10.2025

16:21

Док се Бањалучани и даље смрзавају, а радијатори остају хладни и десет дана након званичног почетка грејне сезоне, незадовољство грађана због проблема са системом гријања поново је избило на површину.

На једном окупљању у Бањалуци, Алекса Бобар из Народног фронта донио је транспарент као вид протеста против градске власти на челу са Драшком Станивуковићем, која је, како истичу окупљени, показала не само неспособност да обезбиједи гријање грађанима Бањалуке, већ и насилно понашање према онима који износе критике.

"35 милиона даш хрватској фирми за расвјету, а нема канализације, нема ништа. Слагао је", поручили су окупљени, подсјећајући на тендер од 35 милиона марака за реконструкцију јавне расвјете који је додијељен фирми "Кончар" из Хрватске.

Ово је већ друго јавно негодовање у кратком року. Прије десет дана своје незадовољство због стања у граду изразио је и Милан Ћурлић Ћурла, а сада му се придружио и Бобар са групом грађана који страхују да ће Бањалука ову зиму провести без гријања.

"Нека сте гласали како сте гласали, таман да немамо ни гријања ове зиме", поручили су окупљени.

Иако је грејна сезона званично почела прије десет дана, Бањалучани су се и данас пробудили са хладним радијаторима, док температуре у граду падају испод десет степени.

grijanje

Драшко Станивуковић

